У Запоріжжі 12-річна дівчинка врятувала матір, у якої зупинилося серце

16 жовтня 12-річна дівчинка звернулася за номером "103" – її матір втратила свідомість та не дихала. Поки швидка допомога їхала на виклик, дитина сама проводила реанімаційні заходи.

Виклик надійшов о 12:01. 35-річна жінка втратила свідомість та не дихала, а поруч з нею була лише її 12-річна донька.

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Диспетчерка одразу направила на місце події найближчу бригаду та почала надавати рекомендації щодо реанімаційних заходів. Екстрена бригада їхала на виклик приблизно 11 хвилин і увесь цей час диспетчерка залишалась на зв'язку, надаючи рекомендації по проведенню СЛР.

Звертаємо увагу, що одразу розпочаті підлітком реанімаційні заходи під контролем диспетчера оперативно-диспетчерського управління, дозволили бригаді продовжити реанімаційні заходи та отримати позитивний результат,

– йдеться в повідомленні.

Після надання медичної допомоги жінку у важкому стані була госпіталізували до лікарні.

Як виконувати серцево-легеневу реанімацію

Якщо людина втратила свідомість і не реагує – відкрийте дихальні шляхи та перевірте її дихання впродовж 10 секунд. За відсутності мінімум 2 вдихів протягом цього часу – викликайте швидку самостійно або доручіть це людині поруч.

Візьміть руки в замок та тисніть на грудину прямо посередині, із частотою 100-120 разів на хвилину. Оптимальною глибиною компресій є 5-6 см. Не відривайте рук від грудної клітки, тримайте їх напруженими та прямими в ліктях.

За наявності засобів захисту та навички виконувати штучне дихання, співвідношення компресій до штучних вдихів складає 30 компресій – 2 вдихи.

Продовжуйте компресії грудної клітки до приїзду швидкої або до моменту повернення свідомості у потерпілого.

Вже місяць в Центрі ЕМД та МК працює важливий блок по прийманню викликів – постдиспетчерська підтримка для реанімаційних заходів у дорослих. Вона створена для того, аби можна було віддалено проінструктувати людину щодо надання першої допомоги.

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