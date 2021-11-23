Його дружина досі у важкому стані. Вона перебуває на лікуванні в місцевій лікарні.

Увага Засоби для чищення зробили неефективними великий клас антибіотиків

Відомо, що напередодні пара вживала в'яленого ляща або плотву. Сиру рибу вони купили на центральному ринку.

Спеціалісти відібрали зразки продукту та з крові постраждалих і знайшли ботулотоксин типу Е.

У зв'язку з нещасним випадком в місті почалися перевірки всіх точок, де продають рибу.

Ботулізм – що це? Хвороба виникає в результаті отруєння токсинами бактерій ботулізму і характеризується важким ураженням центральної та вегетативної нервової системи.



Збудник недуги – Clostridium botulinum. Найчастіше він перебуває у ґрунті та утворює спори, які надзвичайно стійкі до впливу хімічних і фізичних факторів. Так, вони витримують кип'ятіння впродовж 5 годин і гинуть при 120°С через ЗО хвилин.



За даними МОЗ, причиною ботулізму найчастіше стають продукти домашнього консервування – м'яса, риби, рідше – овочів. Ботулізм не можна визначити за кольором або смаком, мікроорганізм, що викликає хворобу, не псує продукти.

Щоб вберегтися від ботулізму, уникайте споживання таких продуктів:

в'яленої, копченої, солоної та консервованої риби;

м'ясних і грибних консервів;

консервів домашнього виробництва;

якщо не впевнені, що продукти зберігали та/або транспортували належним чином;

якщо сумніваєтеся в якості продуктів.

Симптоми ботулізму

Перше симптоми захворювання частіше виникають через 12 – 24 годин після споживання зараженої їжі. Водночас симптоми так само можуть виникнути раніше (вже через 2 години) або навіть через 4 доби і більше.

Ботулізм – симптоми нудота;

блювота;

характерний біль у животі;

рідке випорожнення без патологічних домішок;

порушення зору (хворого турбує "сітка" перед очима, двоїння предметів, важкість читання, що пов'язано з паралічем очних м'язів);

спрага, сухість слизових оболонок;

розлад ковтання;

може змінитися тембр голосу;

сильний головний біль;

запаморочення;

безсоння;

загальна слабкість;

підвищення температури тіла;

відчуття нестачі повітря, важкість в грудях.

При найменшій підозрі на ботулізм негайно зверніться до лікаря. Госпіталізація – обов'язкова, незалежно від тяжкості хвороби.