Ботулізм - що це?

Хвороба, яка виникає в результаті отруєння токсинами бактерій ботулізму і характеризується важким ураженням центральної та вегетативної нервової системи. Збудник Clostridium botulinum перебуває у ґрунті, він утворює спори, надзвичайно стійкі до впливу хімічних і фізичних факторів (вони витримують кип'ятіння протягом 5 годин і гинуть при 120° С через ЗО хвилин).