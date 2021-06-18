У Запоріжжі у двох людей підтвердили ботулізм

18 червня 2021 , 11:54
Читать новость на русском

Джерело:

Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України

У Запоріжжя підтверджено захворювання на ботулізм у двох людей, які 14 червня їли в'ялену рибу. Зараз вони перебувають у важкому стані в реанімації, без свідомості.

Хворих чоловіка та жінку госпіталізували 15 червня. Вони вживали в'яленого ляща, придбаного у торговельній мережі міста.

Також на тему: Їли суші: у Харкові серйозно отруїлись 25 людей, заклади закрили на перевірку

Потерпілих одразу госпіталізували до відділення реанімації з характерними для ботулізму клінічними проявами.

Обидва потерпілих перебувають у важкому стані, без свідомості, не контактні, клінічний діагноз – "ботулізм" важкого ступеня,
– йдеться в повідомленні.

 
Ботулізм - що це?
Хвороба, яка виникає в результаті отруєння токсинами бактерій ботулізму і характеризується важким ураженням центральної та вегетативної нервової системи. Збудник Clostridium botulinum перебуває у ґрунті, він утворює спори, надзвичайно стійкі до впливу хімічних і фізичних факторів (вони витримують кип'ятіння протягом 5 годин і гинуть при 120° С через ЗО хвилин).

Симптоми ботулізму 

  • нудота;
  • блювання;
  • характерний біль у животі;
  • рідке випорожнення без патологічних домішок;
  • порушення зору (хворого турбує "сітка" перед очима, двоїння предметів, важкість читання, що пов'язано з паралічем очних м'язів);
  • спрага, сухість слизових оболонок;
  • розлад ковтання;
  • може змінитися тембр голосу;
  • сильний головний біль;
  • запаморочення;
  • безсоння;
  • загальна слабкість;
  • підвищення температури тіла;
  • відчуття нестачі повітря, важкість в грудях.
Автор: Олександр Бевза