У Запоріжжі у двох людей підтвердили ботулізм

У Запоріжжя підтверджено захворювання на ботулізм у двох людей, які 14 червня їли в'ялену рибу. Зараз вони перебувають у важкому стані в реанімації, без свідомості.
Хворих чоловіка та жінку госпіталізували 15 червня. Вони вживали в'яленого ляща, придбаного у торговельній мережі міста.
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Потерпілих одразу госпіталізували до відділення реанімації з характерними для ботулізму клінічними проявами.
Обидва потерпілих перебувають у важкому стані, без свідомості, не контактні, клінічний діагноз – "ботулізм" важкого ступеня,
– йдеться в повідомленні.
Ботулізм - що це?
Хвороба, яка виникає в результаті отруєння токсинами бактерій ботулізму і характеризується важким ураженням центральної та вегетативної нервової системи. Збудник Clostridium botulinum перебуває у ґрунті, він утворює спори, надзвичайно стійкі до впливу хімічних і фізичних факторів (вони витримують кип'ятіння протягом 5 годин і гинуть при 120° С через ЗО хвилин).
Симптоми ботулізму
- нудота;
- блювання;
- характерний біль у животі;
- рідке випорожнення без патологічних домішок;
- порушення зору (хворого турбує "сітка" перед очима, двоїння предметів, важкість читання, що пов'язано з паралічем очних м'язів);
- спрага, сухість слизових оболонок;
- розлад ковтання;
- може змінитися тембр голосу;
- сильний головний біль;
- запаморочення;
- безсоння;
- загальна слабкість;
- підвищення температури тіла;
- відчуття нестачі повітря, важкість в грудях.