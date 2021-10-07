Втеча відбулась 6 жовтня з Запорізької обласної інфекційної лікарні. Діткам, які лікувались, всього 1,5 та пів року.

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Пацієнтів знайшли у помешканні родичів

Як повідомили місцеві ЗМІ, втікачів шукали правоохоронці та волонтери. Пошуки багато часу не зайняли. Дівчину та її дітей знайшли помешканні родичів. Пацієнтів вдалось повернути знову у медзаклад – на стаціонарне лікування.

Вже 12 областей відповідають показникам "помаранчевої" зони

Зазначимо, у МОЗ повідомили, що станом на 7 жовтня вже 12 областей України відповідають показникам "помаранчевої" зони. Найгірша ситуація з захворюваністю на Буковині, Луганщині, Харківщині та Запоріжжі.

Зверніть увагу! Тим часом у Київській школі економіки повідомили, що за континентальним рівнем Україна увійшла до трійки за захворюваністю на коронавірус у Європі. Зараз в нас набагато більший рівень захворюваності, ніж в середньому, у світі.

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