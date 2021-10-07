Втеча відбулась 6 жовтня з Запорізької обласної інфекційної лікарні. Діткам, які лікувались, всього 1,5 та пів року.
Важливо 25 мільйонів: уряд профінансує рекламу вакцинації проти COVID-19
Пацієнтів знайшли у помешканні родичів
Як повідомили місцеві ЗМІ, втікачів шукали правоохоронці та волонтери. Пошуки багато часу не зайняли. Дівчину та її дітей знайшли помешканні родичів. Пацієнтів вдалось повернути знову у медзаклад – на стаціонарне лікування.
Вже 12 областей відповідають показникам "помаранчевої" зони
Зазначимо, у МОЗ повідомили, що станом на 7 жовтня вже 12 областей України відповідають показникам "помаранчевої" зони. Найгірша ситуація з захворюваністю на Буковині, Луганщині, Харківщині та Запоріжжі.
Актуально Пік прогнозують на кінець жовтня – листопад, – Рубан про COVID-19 у Києві