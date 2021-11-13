У Запоріжжі морги переповнені тілами померлих від COVID-19 – швидкі стають у черги

Нині Запоріжжя перебуває у червоній зоні карантину. Морги не справляються з навантаженням через велику кількість померлих від коронавірусу.

Швидкі привозять відразу декілька тіл померлих пацієнтів, машини стають у черги. У порівнянні зі спалахом COVID-19 у 2020 році, нині кількість померлих зросла більш ніж у вісім разів.

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За словами співробітників моргу, причиною зростання смертності серед пацієнтів є більш агресивний штам Дельта.

Через збільшення навантаження у Запорізькому обласному патологічному бюро довелося вдвічі розширити холодильну камеру для тіл. Персонал втомлений, адже їм доводиться проводити по 5 – 6 розтинів на день.

Не завжди довозять до нас тіла вчасно з лікарень. Ось у цьому й заковика,

– розповів старший ординатор установи.

З кожним померлим експерти працюють від двох до чотирьох годин. Після цього тіла видають рідним протягом 1 – 2 діб. І це все відбувається у режимі нон-стоп.

До слова, МОЗ уже дозволило віддавати тіла померлих від коронавірусу без поліетиленових мішків, але їх потрібно обробляти дезінфекційним засобом. Труна може бути відкритою.

Виробники трун і ритуальної атрибутики повідомили, що тепер їм доводиться працювати навіть вночі, щоб задовольнити зростальний попит.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби, 12 листопада, в Україні зареєстрували 23 572 хворих на COVID-19. До лікарень госпіталізували 4 564 людей, серед яких підтверджені хворі або люди з наявними ознаками COVID-19. На жаль, з життя пішли ще 695 пацієнтів.

Станом на 13 листопада в Україні виявили 3 203 149 інфікованих COVID-19. 2 620 094 з них вже одужали. Але померли, на жаль, 76 302 хворих.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 канал