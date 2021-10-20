16 жовтня 12-річна дівчина звернулася за номером 103 – її 35-річна матір втратила свідомість та не дихала. За допомогою оператора, дитина 11 хвилин проводила реанімаційні заходи до приїзду бригади швидкої допомоги.

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Жінку госпіталізували до лікарні у важкому стані. Нині стало відомо, що медикам не вдалося врятувати матір дівчинки – вона померла у лікарні.

Редакція висловлює свої співчуття рідним та близьким.

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Якщо людина втратила свідомість і не реагує – відкрийте дихальні шляхи та перевірте її дихання впродовж 10 секунд. За відсутності мінімум 2 вдихів протягом цього часу – викликайте швидку за номером 103 або доручіть це людині поруч.

Наступний план дій:

Візьміть руки в замок та тисніть на грудину прямо посередині із частотою 100-120 разів на хвилину.

Оптимальна глибина компресій – 5 – 6 см. Не відривайте рук від грудної клітки, тримайте їх напруженими та прямими в ліктях.

Якщо вмієте виконувати штучне дихання, робіть його у співвідношення 30 компресій – 2 вдихи.

Продовжуйте реанімаційні заходи до приїзду швидкої або до моменту повернення свідомості у людини.

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