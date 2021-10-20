16 жовтня 12-річна дівчина звернулася за номером 103 – її 35-річна матір втратила свідомість та не дихала. За допомогою оператора, дитина 11 хвилин проводила реанімаційні заходи до приїзду бригади швидкої допомоги.
До теми Вузли на щитоподібній залозі: чому виникають й чим загрожують
Жінку госпіталізували до лікарні у важкому стані. Нині стало відомо, що медикам не вдалося врятувати матір дівчинки – вона померла у лікарні.
Редакція висловлює свої співчуття рідним та близьким.
Як надавати першу допомогу під час зупинки серця
Наступний план дій:
- Візьміть руки в замок та тисніть на грудину прямо посередині із частотою 100-120 разів на хвилину.
- Оптимальна глибина компресій – 5 – 6 см. Не відривайте рук від грудної клітки, тримайте їх напруженими та прямими в ліктях.
- Якщо вмієте виконувати штучне дихання, робіть його у співвідношення 30 компресій – 2 вдихи.
- Продовжуйте реанімаційні заходи до приїзду швидкої або до моменту повернення свідомості у людини.
Як виконувати СЛР дорослим: дивіться відео