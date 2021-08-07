Загалом мовиться про 27 таких випадків. Зразки на наявність актуальних мутацій передадуть в Центр громадського здоров'я у Києві для підтвердження результатів.

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Захворюваність на Запоріжжі

Крім цього, загалом в регіоні спостерігається тенденція до росту захворюваності. Так, за період з 27 липня по 5 серпня в Запорізькій області зросла кількість випадків захворювання на місяць в середньому на 1,7 раза. Також зберігається висока смертність.

За останню добу в області одужали 16 осіб, захворіли 47, серед них 5 дітей. Найбільше інфікованих виявили в місті Запоріжжя – 26.

Зараз на лікуванні перебуває 539 осіб. Загалом від недуги в Запорізької області померло 2 458 людей.

Запорізька область, як і вся територія України зараз перебуває в зеленій зоні за показниками захворюваності на COVID-19 як за внутрішніми критеріями, так і критеріями ЄС. Однак це не причина послаблювати пильність,

– наголосили у МОЗ.

У відомстві також нагадали, що найбільш ефективним заходом профілактики є вакцинація. Щеплення можна зробити у найближчому пункті щеплення чи центрі масової вакцинації.

Увага! Дізнатися адресу та контакти найближчого місця вакцинації можна на сайті https://vaccination.covid19.gov.ua/ або за номером контакт-центру 0 800 60 20 19.

Штам коронавірусу Дельта в Україні: головне

Офіційно, станом на 5 серпня, в Україні виявили майже 150 випадків зараження штамом Дельта, 52 з них – у Тернополі.

Найшвидше варіант Дельта поширюється у Тернопільській, Одеській областях, Києві та в Чернівцях. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Штам вже давно перебуває на території країни та поширюється.

Епідеміологи зауважили, що лише невелика кількість хворих перебуває у лікарні. Більшість лікуються амбулаторно.