У Запорізькій лікарні від людей з інвалідністю вимагали гроші за безкоштовні операції: відео

СБУ спіймала на хабарництві посадовців Міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги Запорізької міськради. В установі вимагали гроші від людей з інвалідністю 1 та 2 груп за проведення нейрохірургічних операцій.

Учасники корупційної схеми продавали послуги, які мали б бути безкоштовними. Загалом таким чином підозрюваним вдалось зібрати до пів мільйона гривень.

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За попередніми даними слідства, протиправну діяльність організували декілька посадовців медустанови. Зловмисники вимагали гроші з громадян за надання послуг, які підпадають під безоплатну медичну допомогу. Для передачі неправомірної вигоди організатори схеми залучили посередника,

– йдеться в повідомленні СБУ.

Розмір хабарів залежав від "пакету послуг", зокрема: за проведення операцій, розміщення в окремій палаті та безперешкодне оформлення документів встановленого зразка.

Для того, аби якось легалізувати свою діяльність, посадовці отримували від пацієнтів підписані заяви про нібито добровільні "внески" на розвиток медичної установи.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру та обрання міри запобіжного заходу,

– повідомили в СБУ.

Як викрили схему

Правоохоронці затримали посередника у приміщенні медичного закладу під час передачі хабаря.

Одного з організаторів оборудки затримали у власному кабінеті.

Заходи із викриття та блокування корупційної схеми проводились спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції в Запорізькій області за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури.

Поки що триває слідство для встановлення всіх обставин і учасників правопорушення. До відповідальності планують притягнути й керівництво медзакладу.

Викриття корупційної схеми в Запорізькій лікарні: дивіться відео