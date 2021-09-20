У Запорізькій області турагентство продавало підроблені ПЛР-тести на коронавірус

На Запоріжжі одне місцеве туристичне агентство виготовляло і продавало довідки з негативним результатом на COVID-19. Зазвичай їх купували туристи для перетину кордону в інші країни.

Зловмисники рекламували свої послуги в інтернеті. Від початку 2021 року вони сфальсифікували понад 100 довідок.

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Одна така довідка коштувала 500 гривень. Медична документація видавалась на бланках з підробленою печаткою однієї з Державних установ МОЗ Запоріжжя та з підписом завідувача лабораторії.

Правоохоронці знайшли докази

В офісі турагентства правоохоронці провели обшуки й вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, підроблені ПЛР-тести та "чорнові" записи. Під час попереднього огляду вилученої техніки виявили відправлення скан-копій ПЛР-тестів клієнтам туристичного агентства.

Відповідні обшуки провели у Державній установі Міністерства охорони здоров’я. Відомості до бази даних медичної установи не вносилися, дослідження не проводилися та порядковий номер довідки не відповідав порядковому номеру в установі.

Що загрожує зловмисникам