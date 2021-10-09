В мережі з'явились кадри із інфекційної лікарні – медзаклад забитий хворими на коронавірус. Майже не залишилося місць і в інших відділеннях Мелітополя. Для хворих розгортають відділення на 70 місць у сусідній Якимівці. Міський транспорт у Мелітополі ходить 3 години зранку і ще 3 – ввечері, возить людей тільки з паспортами щеплення чи ПЛР-тестами.
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Ситуація з коронавірусом у Запоріжжі
В самому Запоріжжі влада перепрофільовує для хворих ще одну з міських лікарень на 150 місць. І якщо з місцями для недужих поки немає проблем, дошкуляє інша біда – брак медперсоналу.
"Наша область перебуває напередодні потрапляння в червону зону. Зробили ліжка, організували кисень, виділили гроші, закупили концентратори. Але немає лікарів, які мають надавати цю допомогу. Це велика проблема", – сказав Олександр Сарух, голова Запорізької ОДА.
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Спалах захворюваності на Харківщині
Складна ситуація й у мільйонному Харкові. За тиждень в місті відкрили останні резервні лікарні – вони переповнені. За словами керівниці обласного диспансеру радіаційного захисту населення Інни Пирогової, лікарня була заповнена за півтори доби.
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У місті посилили контроль карантинних норм. За дотриманням правил помаранчевої зони стежать 17 мобільних бригад у складі працівників поліції та Держпродспоживслужби.
В громадському транспорті, в магазинах – вже почали складати протоколи. І на мешканців, і на магазини, які не виконують ці умови,
– розповів директор обласного департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов.
Обмеження планують посилити, таке рішення прийняла обласна та міська комісії.
У Львові перейдуть на дистанційку
У Львові просять утриматись від проведення масових заходів. Наприкінці тижня засідала міська комісія, яка вирішила відправити учнів 5 – 11 класів спочатку на дистанційку, а потім на тиждень канікул. Також у місті призупинили планові госпіталізації у медзаклади.
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"Ми бачимо тенденцію, дуже небезпечну. Тому треба цю хвилю зупинити. Зупиняючи очне навчання фактично на 2,5 тижні, ми маємо можливість розірвати цей ланцюг", – сказав мер Львова Андрій Садовий.
Як далі працюватимуть міські ринки, заклади харчування, магазини та бізнес – у мерії пообіцяли повідомити вже з наступного тижня. Тоді знову засідатиме міська комісія із надзвичайних ситуацій.