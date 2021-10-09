Заповнені лікарні та брак медперсоналу: яка ситуація з COVID-19 в регіонах України

В Україні продовжують фіксувати високі показники захворюваності на COVID-19. В основних лікарнях Одеси – брак вільних місць, тому почали відкривати медзаклади другої хвилі. Водночас б'ють на сполох і медики у Мелітополі.

В мережі з'явились кадри із інфекційної лікарні – медзаклад забитий хворими на коронавірус. Майже не залишилося місць і в інших відділеннях Мелітополя. Для хворих розгортають відділення на 70 місць у сусідній Якимівці. Міський транспорт у Мелітополі ходить 3 години зранку і ще 3 – ввечері, возить людей тільки з паспортами щеплення чи ПЛР-тестами.

Зверніть увагу 15 областей мають перевищені показники помаранчевої зони: МОЗ оновило перелік

Ситуація з коронавірусом у Запоріжжі

В самому Запоріжжі влада перепрофільовує для хворих ще одну з міських лікарень на 150 місць. І якщо з місцями для недужих поки немає проблем, дошкуляє інша біда – брак медперсоналу.

"Наша область перебуває напередодні потрапляння в червону зону. Зробили ліжка, організували кисень, виділили гроші, закупили концентратори. Але немає лікарів, які мають надавати цю допомогу. Це велика проблема", – сказав Олександр Сарух, голова Запорізької ОДА.

Актуально У Мелітополі посилюють карантин: у громадський транспорт пускатимуть лише вакцинованих

Спалах захворюваності на Харківщині

Складна ситуація й у мільйонному Харкові. За тиждень в місті відкрили останні резервні лікарні – вони переповнені. За словами керівниці обласного диспансеру радіаційного захисту населення Інни Пирогової, лікарня була заповнена за півтори доби.

Яка ситуація з коронавірусом в регіонах: дивіться відео

У місті посилили контроль карантинних норм. За дотриманням правил помаранчевої зони стежать 17 мобільних бригад у складі працівників поліції та Держпродспоживслужби.

В громадському транспорті, в магазинах – вже почали складати протоколи. І на мешканців, і на магазини, які не виконують ці умови,

– розповів директор обласного департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов.

Обмеження планують посилити, таке рішення прийняла обласна та міська комісії.

У Львові перейдуть на дистанційку

У Львові просять утриматись від проведення масових заходів. Наприкінці тижня засідала міська комісія, яка вирішила відправити учнів 5 – 11 класів спочатку на дистанційку, а потім на тиждень канікул. Також у місті призупинили планові госпіталізації у медзаклади.

Читайте також Майже усі госпіталізовані – невакциновані, – Садовий про COVID-19 у Львові

"Ми бачимо тенденцію, дуже небезпечну. Тому треба цю хвилю зупинити. Зупиняючи очне навчання фактично на 2,5 тижні, ми маємо можливість розірвати цей ланцюг", – сказав мер Львова Андрій Садовий.

Як далі працюватимуть міські ринки, заклади харчування, магазини та бізнес – у мерії пообіцяли повідомити вже з наступного тижня. Тоді знову засідатиме міська комісія із надзвичайних ситуацій.