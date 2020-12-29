Запровадили перед можливим піком: Ляшко оцінив карантин вихідного дня
Карантин вихідного дня запроваджували не для того, аби захворюваність в Україні знизилася до 5 тисяч. А для того, щоб не було стрімкого зростання кількості хворих.
Тому вдалося балансувати у межах тої кількості випадків, яка дозволяла спокійно госпіталізувати хворих, наголосив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю для Bihus.info.
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Він пояснив, що звертали увагу, зокрема, на прогнози Київської школи економіки та Київського політехнічного інституту. Їх роблять спільно з Інститутом епідеміології.
Вони показували нам, яка може бути тенденція захворюваності на кінець листопада, початок грудня. Ми орієнтувались на них і запровадили цей карантин вихідного дня за 3 тижні до можливого піку,
– зауважив Ляшко.
"Вже повинно було бути десь до 21 тисячі хворих (щодня – 24 канал). Запровадили, що ми маєм? Скачок зараз 15 – 16 тисяч, тобто на 4 тисячі зменшилося", – підкреслив головний санітарний лікар.
Що відомо про карантин вихідного дня
- Обмеження карантину вихідного дня діяли в Україні з 14 до 30 листопада. У суботу та неділю дозволяли працювати тільки продуктові магазини, АЗС, аптеки та банки.
- Таке рішення української влади розкритикували підприємці, вони вийшли на протести. Адже саме на вихідних бізнес має найбільший виторг.
- 2 грудня рішенням Кабміну карантин вихідного дня в Україні скасували. Проте запевнили, що обмеження допомогли стабілізувати ситуацію.
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