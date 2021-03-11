Жодної комунікації з медиками, – в Чернівцях заявили про інформаційну війну проти вакцини

Лише 30% медиків чернівецьких лікарень погодились вакцинуватися проти коронавірусу. А у міській лікарні №3 взагалі ніхто не захотів отримати щеплення.

Мер Чернівців Роман Клічук розповів, що Чернівці отримали 500 доз вакцин CoviShield. Але вакцинувалися лише 37 людей.

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Запущена інформаційна війна проти вакцини. Люди бояться, не довіряють, тому що ця вакцина індійська. А всі розраховували на Pfizer. Багато хто дивиться телебачення, читає інтернет, не прислухаються до думки (провідних) медиків. В інтернеті пишуть дурню, що це вакцина шкідлива і вона впливає на генотип,

– розповів мер.

Тим часом заступниця голови Чернівецької облдержадміністрації Наталія Гусак розповіла, що у міській лікарні №3 в Чернівцях жоден лікар не захотів вакцинуватися проти COVID-19. А в міській лікарні №4 вакцинуватися захотіли лише троє лікарів.

У нас є декілька закладів, які... в принципі комунікація не проводиться і досить складно навіть почути аргументи медичних працівників, чому вони "за" або "проти" вакцинації (скоріше проти),

– заявила вона.

Вона зауважила, що на території області завжди була дуже низька прихильність до вакцинації. Проти будь-яких захворювань.

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