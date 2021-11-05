Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами.

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Ляшко наголосив, що за показниками Україна вже перебуває на піку цієї хвилі. За словами міністра, захворюваність на коронавірус зростала 2 – 3 рази від тижня до тижня.

Зараз ми вже на піку і ми очікуємо, що після цього потроху захворюваність піде на спад. Те, наскільки швидко ми пройдемо цей пік, буде залежати від того, чи будуть українці дотримуватися карантинних обмежень і наскільки швидко будуть вакцинуватися,

– сказав Ляшко.

93% госпіталізованих – не вакциновані

Зазначимо, що раніше міністр назвав особливості цієї хвилі коронавірусу в Україні: 93% госпіталізованих хворих на COVID-19 – не є вакцинованими. Майже всі важкі випадки теж трапляються серед людей, які не імунізувались.

Важливо! Раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін прогнозував, що пік коронавірусу відбудеться найближчими тижнями. Після найбільших навантажень на медзаклади, вважає Кузін, ситуація поступово почне покращуватись.

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