Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами.
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Наскільки швидко пройде пік – залежить від дотримання обмежень
Ляшко наголосив, що за показниками Україна вже перебуває на піку цієї хвилі. За словами міністра, захворюваність на коронавірус зростала 2 – 3 рази від тижня до тижня.
Зараз ми вже на піку і ми очікуємо, що після цього потроху захворюваність піде на спад. Те, наскільки швидко ми пройдемо цей пік, буде залежати від того, чи будуть українці дотримуватися карантинних обмежень і наскільки швидко будуть вакцинуватися,
– сказав Ляшко.
93% госпіталізованих – не вакциновані
Зазначимо, що раніше міністр назвав особливості цієї хвилі коронавірусу в Україні: 93% госпіталізованих хворих на COVID-19 – не є вакцинованими. Майже всі важкі випадки теж трапляються серед людей, які не імунізувались.
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Яка ситуація з коронавірусом в Україні
Станом на 5 листопада в Україні зафіксували понад 3 мільйони 32 тисячі випадків коронавірусу, з них 70 842 – летальні. Одужали – понад 2 мільйони 492 тисячі осіб. За останню добу COVID-19 діагностували у 26 488 осіб, померли 696 хворих, одужали – більше ніж 12 тисяч.