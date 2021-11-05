Зараз ми вже на піку, – Ляшко про ситуацію з коронавірусом в Україні

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами.

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Ляшко наголосив, що за показниками Україна вже перебуває на піку цієї хвилі. За словами міністра, захворюваність на коронавірус зростала 2 – 3 рази від тижня до тижня.

Зараз ми вже на піку і ми очікуємо, що після цього потроху захворюваність піде на спад. Те, наскільки швидко ми пройдемо цей пік, буде залежати від того, чи будуть українці дотримуватися карантинних обмежень і наскільки швидко будуть вакцинуватися,

– сказав Ляшко.

93% госпіталізованих – не вакциновані

Зазначимо, що раніше міністр назвав особливості цієї хвилі коронавірусу в Україні: 93% госпіталізованих хворих на COVID-19 – не є вакцинованими. Майже всі важкі випадки теж трапляються серед людей, які не імунізувались.

! Раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін прогнозував , що пік коронавірусу відбудеться найближчими тижнями. Після найбільших навантажень на медзаклади, вважає Кузін, ситуація поступово почне покращуватись.

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