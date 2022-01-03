Головні симптоми Омікрону

Лікарі також виділяють головний біль та втому. Більшість симптомів не характерні для інших штамів недуги та можуть вас здивувати.

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Головний біль та втома

Головний біль вважається найпоширенішим симптомом варіанту Омікрон. Його часто супроводжує втома. Ці ознаки, як правило, спостерігаються у всіх людей з коронавірусом, особливо інфікованих штамом Омікрон.

Коронавірусну втому ви можете відчуватися навіть після відпочинку,

– заявив британський вірусолог, професор Лоуренс Янг.

Першіння та біль у горлі

За даними програми ZOE Covid, майже половина людей з позитивним результатом на коронавірус скаржаться на біль у горлі. Вона є відносно м'якою і триває трохи більш як 5 днів.

Нежить

Його фіксують приблизно у 60% людей, заражених коронавірусом, що посилює його схожість зі звичайною застудою.

Чхання

Часте чхання, тобто більше, ніж зазвичай, може бути симптомом інфікування у вакцинованих.

Зверніть увагу! Невакциновані мають у 5 разів вищий ризик госпіталізації та майже у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.

Кашель

Кашляти починають 4 з 10 заражених коронавірусом людей.

Висока температура

Цей симптом означає, що тіло реагує на вторгнення вірусу, допомагаючи імунній системі боротися з ним.

"Рожеве око" (кон'юнктивіт)

Коронавірус здатен проникати в клітини організму через рецептори ангіотензин-перетворюючого ферменту ACE2. Вони розташовані в сітківці та епітеліальних клітинах, що вистилають білки, повіки. Це активізує процес запалення, що супроводжується симптомами кон'юнктивіту.

Зверніть увагу Еволюція коронавірусу: Омікрон завдає менше шкоди легеням, ніж інші штами COVID-19

Випадіння волосся

Хоча випадіння волосся не є типовим симптомом коронавірусу, за даними Американської академії асоціації дерматології, це є досить поширеним явищем після високої температури.

Втрата смаку та запаху

Цей симптом вже поширювався раніше. Його досі можна зустріти і при зараженні Омікрон-штамом, хоча не так часто. Деякі пацієнти повідомляють про те, що запахи, які вони відчувають, і смак – не зникають, а відчуваються по-іншому.

Що відомо про штам Омікрон Його вже виявили більше ніж у 100 країнах світу. Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації. При цьому вчені припускають, що новий штам міг розвинутись у ВІЛ-інфікованої людини. До цього в ПАР був описаний випадок, коли ВІЛ-позитивна пацієнтка хворіла на COVID-19 майже рік, за цей час вірус мутував понад 30 разів.



ВООЗ заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі.

Основними симптомами нового штаму вважаються сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.

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