Головні симптоми Омікрону
Лікарі також виділяють головний біль та втому. Більшість симптомів не характерні для інших штамів недуги та можуть вас здивувати.
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Головний біль та втома
Головний біль вважається найпоширенішим симптомом варіанту Омікрон. Його часто супроводжує втома. Ці ознаки, як правило, спостерігаються у всіх людей з коронавірусом, особливо інфікованих штамом Омікрон.
Коронавірусну втому ви можете відчуватися навіть після відпочинку,
– заявив британський вірусолог, професор Лоуренс Янг.
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Першіння та біль у горлі
За даними програми ZOE Covid, майже половина людей з позитивним результатом на коронавірус скаржаться на біль у горлі. Вона є відносно м'якою і триває трохи більш як 5 днів.
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Нежить
Його фіксують приблизно у 60% людей, заражених коронавірусом, що посилює його схожість зі звичайною застудою.
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Чхання
Часте чхання, тобто більше, ніж зазвичай, може бути симптомом інфікування у вакцинованих.
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Кашель
Кашляти починають 4 з 10 заражених коронавірусом людей.
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Висока температура
Цей симптом означає, що тіло реагує на вторгнення вірусу, допомагаючи імунній системі боротися з ним.
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"Рожеве око" (кон'юнктивіт)
Коронавірус здатен проникати в клітини організму через рецептори ангіотензин-перетворюючого ферменту ACE2. Вони розташовані в сітківці та епітеліальних клітинах, що вистилають білки, повіки. Це активізує процес запалення, що супроводжується симптомами кон'юнктивіту.
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Випадіння волосся
Хоча випадіння волосся не є типовим симптомом коронавірусу, за даними Американської академії асоціації дерматології, це є досить поширеним явищем після високої температури.
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Втрата смаку та запаху
Цей симптом вже поширювався раніше. Його досі можна зустріти і при зараженні Омікрон-штамом, хоча не так часто. Деякі пацієнти повідомляють про те, що запахи, які вони відчувають, і смак – не зникають, а відчуваються по-іншому.
Що відомо про штам ОмікронЙого вже виявили більше ніж у 100 країнах світу. Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації. При цьому вчені припускають, що новий штам міг розвинутись у ВІЛ-інфікованої людини. До цього в ПАР був описаний випадок, коли ВІЛ-позитивна пацієнтка хворіла на COVID-19 майже рік, за цей час вірус мутував понад 30 разів.
ВООЗ заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі.
Основними симптомами нового штаму вважаються сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.
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