Зараження Омікроном: головні симптоми, на які потрібно обов'язково звернути увагу

Штам Омікрон продовжує поширюватися світом. Тож фахівці виділили усі симптоми, на які слід звернути увагу – від головного болю до налитих кров'ю очей.

Головні симптоми Омікрону

Більшість симптомів не характерні для інших штамів недуги та можуть вас здивувати. Відтак лікарі радять звернути увагу на головний біль та втому.

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Головний біль та втома

Головний біль вважається найпоширенішим симптомом варіанту Омікрон. Його часто супроводжує втома. Ці ознаки, як правило, спостерігаються у всіх людей з коронавірусом, інфікованих штамом Омікрон.

Коронавірусну втому ви можете відчуватися навіть після відпочинку,

– заявив британський вірусолог професор Лоуренс Янг.

Першіння та біль у горлі

За даними програми ZOE Covid, майже половина людей з позитивним результатом на коронавірус скаржаться на біль у горлі. Вона є відносно м'якою і триває трохи більш як 5 днів.

Нежить

Його фіксують приблизно у 60% людей, заражених коронавірусом, що посилює його схожість зі звичайною застудою.

Чхання

Часте чхання, тобто більше, ніж зазвичай, може бути симптомом інфікування у вакцинованих.

Кашель

Невакциновані мають у 5 разів вищий ризик госпіталізації та майже у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.

Кашляти починають 4 з 10 заражених коронавірусом людей.

Висока температура

Цей симптом означає, що тіло реагує на вторгнення вірусу, допомагаючи імунній системі боротися з ним.

"Рожеве око" (кон'юнктивіт)

Коронавірус здатен проникати в клітини організму через рецептори ангіотензин-перетворюючого ферменту ACE2. Вони розташовані в сітківці та епітеліальних клітинах, що вистилають білки, повіки. Це активізує процес запалення, що супроводжується симптомами кон'юнктивіту.

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Випадіння волосся

Хоча випадіння волосся не є типовим симптомом коронавірусу, за даними Американської академії асоціації дерматології, це є досить поширеним явищем після високої температури.

Втрата смаку та запаху

Цей симптом вже поширювався раніше. Його досі можна зустріти і при зараженні Омікрон-штамом, хоча не так часто. Деякі пацієнти повідомляють про те, що запахи, які вони відчувають, і смак – не зникають, а відчуваються по-іншому.

Що відомо про штам Омікрон Його вже виявили більше ніж у 100 країнах світу. Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації. При цьому вчені припускають, що новий штам міг розвинутись у ВІЛ-інфікованої людини. До цього в ПАР був описаний випадок, коли ВІЛ-позитивна пацієнтка хворіла на COVID-19 майже рік, за цей час вірус мутував понад 30 разів.



ВООЗ заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі.

Основними симптомами нового штаму вважаються сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.

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