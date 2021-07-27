Пацієнтка майже 5 днів лікувалася вдома. До лікарів звернулася тоді, коли їй стало зовсім погано.

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Коли жінку доставили до лікарні, вона була у вкрай важкому стані. Їй діагностували правець, але врятувати пацієнтку так і не вдалося. На момент смерті жінці було 84 роки.

Імовірно, жінка інфікувалася, коли працювала на дачній ділянці. Медики виявили у неї на лівій п’яті трофічну виразку. На п’ятий день після отримання рани жінка звернулася по допомогу до сімейного лікаря. Вона скаржилася на біль у горлі, дискомфорт і ускладнене ковтання їжі.

Оглянувши захворілу сімейний лікар виявив неврологічну симптоматику та запідозрив гостре порушення мозкового кровообігу. Того ж дня після низки дообстежень жінку госпіталізували до відділення реанімації. Стан захворілої був важкий. Увечері лікарі зафіксували наростання дихальної недостатності, жінку ​​перевели на ШВЛ. За весь час перебування в стаціонарі захворіла була у вкрай важкому стані. Два дні потому жінка померла,

– йдеться в повідомленні.

Зі слів сімейного лікаря та запису в медичній документації, жінка отримала два щеплення проти правця у 1996 році.

Правець – що це? Це інфекційна хвороба, яка передається при контакті зі спорами бактерій Clostridium tetani. Інфікуватися правцем можна при потраплянні бруду в рану або поріз, після укусів тварин чи травмування гострими предметами, уламками деревини. Хвороба не передається від людини до людини. Найнебезпечнішим є сільськогосподарський та побутовий травматизм, які пов’язані з забрудненням рани ґрунтом.

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