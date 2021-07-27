Заразилася на дачній ділянці: у Запоріжжі від правця померла жінка
Джерело:Центр громадського здоров'я України
У Запоріжжі від правця померла жінка. Днями її госпіталізували до лікарні у важкому стані.
Пацієнтка майже 5 днів лікувалася вдома. До лікарів звернулася тоді, коли їй стало зовсім погано.
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Коли жінку доставили до лікарні, вона була у вкрай важкому стані. Їй діагностували правець, але врятувати пацієнтку так і не вдалося. На момент смерті жінці було 84 роки.
Імовірно, жінка інфікувалася, коли працювала на дачній ділянці. Медики виявили у неї на лівій п’яті трофічну виразку. На п’ятий день після отримання рани жінка звернулася по допомогу до сімейного лікаря. Вона скаржилася на біль у горлі, дискомфорт і ускладнене ковтання їжі.
Оглянувши захворілу сімейний лікар виявив неврологічну симптоматику та запідозрив гостре порушення мозкового кровообігу. Того ж дня після низки дообстежень жінку госпіталізували до відділення реанімації. Стан захворілої був важкий. Увечері лікарі зафіксували наростання дихальної недостатності, жінку перевели на ШВЛ. За весь час перебування в стаціонарі захворіла була у вкрай важкому стані. Два дні потому жінка померла,
– йдеться в повідомленні.
Зі слів сімейного лікаря та запису в медичній документації, жінка отримала два щеплення проти правця у 1996 році.
Правець – що це?
Правець в Україні: що відомо
- Всього в Україні за 5 місяців 2021 року (із січня по травень) в Україні зареєстрували 2 випадки правця.
- За аналогічний період 2020 року виявили 5 інфікованих.
- Всього у 2020 році зареєстрували 12 хворих на правець.