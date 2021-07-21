Заразитися, потрапити в лікарню чи померти: вчені прорахували ризики від COVID-19 для всіх

Вчені зі США розробили спеціальну таблицю, у якій порівняли ризики заразитися, потрапити до лікарні і померти від COVID-19, незалежно від віку. Її опублікував американський Центр з контролю і профілактики захворювань (CDC).

Усі показники порівнювали з групою 18 – 29 років. ЇЇ обрали через те, що на цей вік припадала найбільша загальна кількість інфікованих на коронавірус, в порівнянні з іншими віковими групами.

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Як читати таблицю

У таблиці є коефіцієнт 1Х. Він означає, що ризики для усіх категорій є однаковими. Тобто і для тих, кому від 18 до 29 років, і для усіх інших. Окрім дітей віком 0 – 4 роки – у малюків ймовірність захворіти найменша.

Щодо дітей віком від 5 до 17 років – там схожі результати. Проте вони мають все ж трохи більший ризик заразитися, потрапити в лікарню чи померти від COVID-19

Ті, кому від 30 до 39 років ризикують захворіти або померти від COVID-19 у 3 – 4 рази більше, ніж тим, кому 18 – 29.

Також в 4 рази більша летальна ймовірність для тих, кому від 40 до 49 років.

Числа, використані для розрахунку коефіцієнтів, засновані на даних про смерті у 2019 році. Показники вирахувані на основі зафіксованих випадків у США станом на 12 липня 2021 року.



Порівняльна таблиця / Скриншот

Далі ситуація виглядає так:

50 – 64 роки: ризик госпіталізації і смерті збільшується у 4 та 35 разів відповідно.

65 – 74 роки: ймовірність потрапити до лікарні у 6 разів більша, а померти – у 95 разів.

75 – 84 роки: ризик госпіталізації вищий у 9 разів, смерті – у 230 разів.

старші 85 років: у порівнянні з 18 – 29-річними, рівень госпіталізації вищий у 15 разів, а смертності – в 600 разів.

Логічно, що навіть без коронавірусу ризик померти збільшується, залежно від того, наскільки людина старша.