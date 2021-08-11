Штам коронавірусу Йота (також відомий як B.1.526), ​​вперше виявили в США. Він здатний значно підвищити рівень смертності від інфекції.

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Що відомо про штам Йота

Фахівці вивчили епідеміологічні дані, зібрані в Нью-Йорку в період з листопада 2020 го по квітень 2021 року. Оцінивши їх, вони з'ясували, що варіант вірусу B.1.526 передається на 15 – 25% швидше, ніж інші відомі мутації.

Крім цього, штам Йота здатний збільшити коефіцієнт смертності від інфекції, який є часткою померлих від загальної кількості інфікованих осіб: за досліджуваний період показник виріс на 46%, 82% і 62% серед осіб у віці 45-64 року, 65-74 року і старше 75 років відповідно в порівнянні з показниками, розрахованими для інших штамів

Інші штами коронавірусу

ВООЗ включила новий штам в список варіантів, які викликають інтерес, тобто штамів, які виявляються все частіше на все більшій території.

Також є інформація або прогноз, що ці штами можуть змінювати властивості коронавірусу. До переліку увійшли штами Ета, який був виявлений в Великобританії та Нігерії, Каппа з Індії та Лямбда з Перу.