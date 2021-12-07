Вчені з Центру контролю та профілактики захворювань США повідомляють про новий загадковий випадок зараження штамом Омікрон. Мандрівник, що перебував в спеціальному карантинному готелі Гонконгу, заразитися коронавірусом від гостя, який жив у номері через коридор.

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Що відомо про пацієнтів

Обидва мандрівники прилетіли до Гонконгу з ПАР. Влітку 2021 року ці туристи повністю вакцинувалися проти коронавірусу препаратом Pfizer, а за 72 години до вильоту їхні ПЛР-тести були негативними.

Обидва чоловіки зняли номери через коридор на одному поверсі. 13 листопада аналізи першого мандрівника показали позитивний результат на коронавірус штаму Омікрон, а 18 листопада захворів інший.

Як відбулося зараження

Записи із камер в коридорі підтвердили, що хворі чоловіки не контактували. Вчені вважають, що вірус передався повітрям, коли ці люди відчиняли двері для здачі ПЛР-тесту, або забираючи їжу.

Ця інформація – привід для серйозних побоювань. Поки що науці невідомо, наскільки заразний штам Омікрон і як швидко він може поширюватися. Якщо його агресивність настільки висока, то найжорсткіші обмеження на пересування, введені різними країнами, навряд чи допоможуть.

Що відом про штам Омікрон

Його вже виявили у Європі, Ізраїлі, США, Гонконзі та інших країнах.

Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації. У регіоні щеплено лише 35% населення, а лише на континенті — 6,6%.

При цьому вчені припускають, що новий штам міг розвинутись у ВІЛ-інфікованої людини. До цього в ПАР був описаний випадок, коли ВІЛ-позитивна пацієнтка хворіла на COVID-19 майже рік, за цей час вірус мутував понад 30 разів.

Як заявив керівник двох університетів із секвенування генів у ПАР Туліо де Олівейра (Tulio de Oliveira), новий варіант "увібрав" у себе неймовірну кількість мутацій.

ВООЗ заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі. Поки що від нової версії COVID-19 не виявлено жодної смерті.

Основними симптомами нового штаму вважаються сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.

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