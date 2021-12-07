Заразність штаму Омікрон вражає: зафіксували безконтактну передачу вірусу
Джерело:CDC
Один із гостей карантинного готелю у Гонконгу заразився від іншого штамом Омікрон. Ці люди не контактували, штам міг передатися повітрям
Вчені з Центру контролю та профілактики захворювань США повідомляють про новий загадковий випадок зараження штамом Омікрон. Мандрівник, що перебував в спеціальному карантинному готелі Гонконгу, заразитися коронавірусом від гостя, який жив у номері через коридор.
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Що відомо про пацієнтів
Обидва мандрівники прилетіли до Гонконгу з ПАР. Влітку 2021 року ці туристи повністю вакцинувалися проти коронавірусу препаратом Pfizer, а за 72 години до вильоту їхні ПЛР-тести були негативними.
Обидва чоловіки зняли номери через коридор на одному поверсі. 13 листопада аналізи першого мандрівника показали позитивний результат на коронавірус штаму Омікрон, а 18 листопада захворів інший.
Як відбулося зараження
Записи із камер в коридорі підтвердили, що хворі чоловіки не контактували. Вчені вважають, що вірус передався повітрям, коли ці люди відчиняли двері для здачі ПЛР-тесту, або забираючи їжу.
Ця інформація – привід для серйозних побоювань. Поки що науці невідомо, наскільки заразний штам Омікрон і як швидко він може поширюватися. Якщо його агресивність настільки висока, то найжорсткіші обмеження на пересування, введені різними країнами, навряд чи допоможуть.
Що відом про штам Омікрон
- Його вже виявили у Європі, Ізраїлі, США, Гонконзі та інших країнах.
- Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації. У регіоні щеплено лише 35% населення, а лише на континенті — 6,6%.
- При цьому вчені припускають, що новий штам міг розвинутись у ВІЛ-інфікованої людини. До цього в ПАР був описаний випадок, коли ВІЛ-позитивна пацієнтка хворіла на COVID-19 майже рік, за цей час вірус мутував понад 30 разів.
- Як заявив керівник двох університетів із секвенування генів у ПАР Туліо де Олівейра (Tulio de Oliveira), новий варіант "увібрав" у себе неймовірну кількість мутацій.
- ВООЗ заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі. Поки що від нової версії COVID-19 не виявлено жодної смерті.
- Основними симптомами нового штаму вважаються сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.
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