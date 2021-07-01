Таку травму отримав 40-річний британець, який травмувався після того, як вперся пенісом в промежину партнера в ділянку між анусом і геніталіями.

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Перелом статевого члена

Перелом пеніса – рідкісне явище: він зустрічається 1 зі 175 тисяч випадків звернення до уролога та трапляється у чоловіків старше 40 років. Травма характеризується розривом білкової оболонки, яка покриває наповнені кров'ю печеристі тіла.

Найчастіше це трапляється під час сексу. При цьому чоловік чує характерний звук, й така травма вимагає термінового хірургічного втручання.

Ознаки перелому члена:

посиніння статевого члена;

набряк;

кровотеча з пеніса;

проблеми з сечовипусканням;

раптова втрата ерекції;

біль в статевому члені.

Перший випадок вертикального перелому члена

В цьому випадку пацієнт не чув звуку, а його пеніс залишався ерегованим деякий час. МРТ зафіксувала вертикальний розрив довжиною три сантиметри з правого боку члена.



Вертикальний перелом члена на МРТ / Фото: BMJ

Вчені не змогли сфотографувати геніталії через антиковідні обмеження, але додали до роботи знімок томографа.

Пацієнт зміг вести нормальне сексуальне життя через пів року після травми. Його член не скривився, значних слідів розриву не залишилося.