Що таке зарин та чим він небезпечний

Про намір застосувати хімічну зброю проти українців повідомляв Центр протидії інформації. Потенційно росіяни можуть використати зарин, адже відомо, що російським солдатам видавали антидоти проти цієї хімічної речовини. Розповідаємо, що таке зарин, як він діє та як надавати першу допомогу у випадку застосування цієї речовини.

Увага Є високий ризик застосування росіянами хімічної зброї, – Маляр

Також наголосимо, що наразі немає офіційної інформації, яка б підтвердила застосування зарину у Маріуполі. Однак, у час війни з росіянами, ці знання не завадять.

Зарин – що це? Зарин – це нервово-паралітична речовина, яка не має запаху і смаку. Вплив зарину може призвести до смерті за лічені хвилини. Ураження зарином може відбутись внаслідок безпосереднього потрапляння на шкіру людини, так і і при вдиханні випарів цієї речовини. Всього 1 – 10 мілілітрів зарину на шкірі може стати смертельною дозою.

Ураження зарином

Лікар-інфекціоніст Пономаренко Роман зауважив, що кількість жертв внаслідок ураження залежить від форми речовини: рідка чи газоподібна.

Рідкий зарин можна швидко змити – для цього зняти одяг та ретельно і впродовж тривалого часу змивати речовину з місць потрапляння речовини.

З газоподібним складніше, адже він осідає в низьких ділянках біля землі. Все тому, що зарин важчий за повітря, тому небезпека отруєння зарином вище в низинах, ще вища – в підвалах.

Зарин може перебувати до 5 днів на різних предметах та до доби в повітрі за сприятливих умов.

Роман Пономаренко — інфекціоніст “Ця речовина відноситься до агентів нервово-паралітичної дії, тобто вона блокує здатність нервової системи передавати сигнал по нервових нейронах”.

Симптоми можуть проявитись за декілька секунд після впливу випарів зарину та від кількох хвилин до години часу після впливу рідкої форми.

Що відчуває людина, у випадку отруєння зарином

закладеність носа;

сльозотеча;

біль в очах, порушення зору;

посилені слиновиділення та пітливість;

кашель, ускладнене дихання, що може прискорюватися;

нудота, блювання, діарея, біль у животі;

головний біль та слабкість;

змінюється ритм серця: прискорюється чи сповільнюється;

низький або високий кров'яний тиск.

Стан потерпілого може погіршуватись та супроводжуватися сплутаністю свідомості яка закінчується судомами, конвульсіями, зупинкою дихання, паралічем та смертю.

Як я дізнаюсь про атаку зарином

Запам'ятайте: сигнал хімічної атаки – один гудок короткий, а другий довгий.

Втім, варто розуміти, що сигнал хімічної тривоги подадуть тоді, коли підтвердять хімічну атаку, тобто підрозділи ДСНС або військові виявлять цю загрозу за допомогою газохімічних індексаторів.

Тому, не варто зволікати, якщо у вас виникли підозри: не принюхуйтесь, не вдивляйтесь. Пам'ятайте, що симптоми та тяжкість стану внаслідок отруєння залежить від часу протягом якого людина контактувала із зарином.

Доставляють хімічну зброю за допомогою ракет (крилаті або балістичні), снарядів артилерійських, але вони відрізняються від звичайних. Звичайні вибухають сильно, руйнують будівлю і вбивають людей внаслідок вибуху. Хімічні ракети вибухають слабше.

Звук вибуху слабкий, тому що вони створені не для руйнування, а для того, щоб поширити зарин у вигляді аерозолю. Тому характер вибухів теж може вказати про те, що щось тут не так.

Як діяти під час атаки зарином

В ідеалі, потрібно використовувати спеціальні захисні костюми та протигаз, на крайній випадок респіратор.

Якщо вибух зарину стався біля будинку , негайно зачиніть вікна, двері, закрийте всі вентиляційні отвори. Не виходьте на вулицю, термін дії більшості отруйних речовин сягає години. Чекайте сповіщення про те, що хімічна загроза минула та інструкції дій, не виключена евакуація.

, негайно зачиніть вікна, двері, закрийте всі вентиляційні отвори. Не виходьте на вулицю, термін дії більшості отруйних речовин сягає години. Чекайте сповіщення про те, що хімічна загроза минула та інструкції дій, не виключена евакуація. Якщо вибух відбувся на вулиці , негайно покиньте це місце, рухайтесь проти вітру. Можна заховатись у найближчому приміщенні хоча б в автомобіль із щільно закритими вікнами.

, негайно покиньте це місце, рухайтесь проти вітру. Можна заховатись у найближчому приміщенні хоча б в автомобіль із щільно закритими вікнами. Якщо зарин потрапив на одяг , якнайшвидше позбудьтесь його – краще розріжте таким чином, щоб не скидати його через голову. Далі ретельно промийте всі ділянки шкіри, які контактували з речовиною, краще з милом. Митись потрібно довго. Зокрема, промийте водою очі не менше 10 хвилин.

, якнайшвидше позбудьтесь його – краще розріжте таким чином, щоб не скидати його через голову. Далі ретельно промийте всі ділянки шкіри, які контактували з речовиною, краще з милом. Митись потрібно довго. Зокрема, промийте водою очі не менше 10 хвилин. Штучна вентиляція легень, тим більше штучне дихання в такій ситуації неприпустиме. За можливості потрібно звернутись до військових чи співробітників ДСНС, у яких є спеціальні протоколи дії на такі випадки.

Антидоти для зарину

Лікування полягає у якнайшвидшому виведенні зарину з організму та наданні підтримуючої медичної допомоги в умовах стаціонару.

Для зарину доступні антидоти, зокрема атропін. Вони найбільш дієві, якщо їх отримати якомога швидше після атаки.

Однак, профілактично застосовувати атропін не можна. При неналежному використанні це може спричинити летальні наслідки. Крім того, цей препарат продається строго по рецепту.

Чому загроза реальна Загалом застосування зарину для росіян не є чимось новим. Так, у 2013 році у Сирії військових та мирних жителів обстріляли російськими ракетами, які були наповнені зарином. Тоді було вбито понад 1400 людей. За даними міжнародної організації Human Rights Watch, ракети класу "земля-земля", які тоді випустили в Сирії, були саме ракетами М-14 (їх виробляли за часів Радянського Союзу, вони були і є в арсеналі Росії).

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