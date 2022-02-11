Заробили по мільйону: викрили нову схему підробок COVID-сертифікатів

Співробітники Служби безпеки викрили двох сімейних лікарів з Кіровоградської області, які підробляли COVID-сертифікати. Шахраї заробили на схемі близько 2 мільйонів гривень.

Підробка сертифікатів

Вони також залучили до схеми медичну сестру цього самого медзакладу. Жінка визначала серед пацієнтів тих, хто вагався та хто був проти щеплень й пропонувала сплатити 3 000 гривень за сертифікат.

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Після отримання коштів лікарі вносили персональні дані вакцинованої особи в журнал реєстрації вакцинованих і в електронну систему охорони здоров'я eHealth без проведення щеплення,

– зазначили в СБУ.

Скільки заробили шахраї

За рік незаконної діяльності медики "заробили" близько 2 млн гривень. На місяць зловмисники робили до 50 фейкових сертифікатів.

Під час обшуків за місцем роботи зловмисників правоохоронці виявили:

журнали реєстрації вакцинованих осіб;

мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.

Наразі планують повідомити зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Раніше депутат районної ради на Харківщині організував підробку сертифікатів про вакцинацію. Продавали фейкові документи у декількох областях.

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