У заробітчанина з Чехії не виявили коронавірус "британського" штаму
Центр громадського здоров’я офіційно звернувся до Чеської Республіки, аби з’ясувати чи виявляли в українця із Закарпаття новий мутований штам SARS-CoV–2.
Національний координаційний центр із реагування на спалахи Чехії на запит української сторони повідомив, що у Чехії не виявлено жодного випадку нового штаму VUI-202012/01 SARS-CoV-2. Про це пише пресслужба ЦГЗ.
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Це доводить неправдивість інформації, яка ширилася в українських ЗМІ в грудні 2020 року, що нібито на Закарпатті в пацієнта було виявлено новий мутований штам коронавірусу, який циркулює у Великій Британії,
– заявили у Центрі.
Станом на 5 січня в Україні не зафіксовано офіційно жодного випадку зараження новим штамом коронавірусної інфекції.
Що відомо про заяви щодо нового штаму коронавірусу в Україні
Нагадаємо, у грудні 2020 року інфекціоніст Віктор Петров повідомив, що новий штам вже зафіксований у пацієнтів з України.
"Один з таких прикладів — мій пацієнт Микола. Він заробітчанин, їздить з України до Чехії й назад. І він уже перехворів на новий штам, про який заявила Велика Британія. Коли йшлося про верифікацію цього, то Україна не має можливості ідентифікувати цей вірус у масовому тестуванні. Але люди, у яких є страховка в країнах ЄС, можуть визначити вже мутований вірус. І таким чином мені вдалося підтвердити, що на Закарпатті вже є випадки інфікування новим штамом вірусу", – сказав раніше Петров в ефірі одного з українських телеканалів.
Новий штам коронавірусу: що відомо
У Великій Британії виявили спалах нового штаму коронавірусу. Спочатку жорсткий локдаун запровадили у Лондоні та ще кількох східних містах. Через це країну поступово ізолювали від решти світу.
Що відомо про новий штам коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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