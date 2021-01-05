Центр громадського здоров’я офіційно звернувся до Чеської Республіки, аби з’ясувати чи виявляли в українця із Закарпаття новий мутований штам SARS-CoV–2.

Національний координаційний центр із реагування на спалахи Чехії на запит української сторони повідомив, що у Чехії не виявлено жодного випадку нового штаму VUI-202012/01 SARS-CoV-2. Про це пише пресслужба ЦГЗ.

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Це доводить неправдивість інформації, яка ширилася в українських ЗМІ в грудні 2020 року, що нібито на Закарпатті в пацієнта було виявлено новий мутований штам коронавірусу, який циркулює у Великій Британії,

– заявили у Центрі.

Станом на 5 січня в Україні не зафіксовано офіційно жодного випадку зараження новим штамом коронавірусної інфекції.

Що відомо про заяви щодо нового штаму коронавірусу в Україні

Нагадаємо, у грудні 2020 року інфекціоніст Віктор Петров повідомив, що новий штам вже зафіксований у пацієнтів з України.

"Один з таких прикладів — мій пацієнт Микола. Він заробітчанин, їздить з України до Чехії й назад. І він уже перехворів на новий штам, про який заявила Велика Британія. Коли йшлося про верифікацію цього, то Україна не має можливості ідентифікувати цей вірус у масовому тестуванні. Але люди, у яких є страховка в країнах ЄС, можуть визначити вже мутований вірус. І таким чином мені вдалося підтвердити, що на Закарпатті вже є випадки інфікування новим штамом вірусу", – сказав раніше Петров в ефірі одного з українських телеканалів.

Новий штам коронавірусу: що відомо

У Великій Британії виявили спалах нового штаму коронавірусу. Спочатку жорсткий локдаун запровадили у Лондоні та ще кількох східних містах. Через це країну поступово ізолювали від решти світу.

За попередньою інформацією, мутований COVID-19 на 70% заразніший ніж попередні версії. Поки немає даних про те, як він впливає на перебіг хвороби. У ВООЗ пояснили, що вірогідність мутацій вірусу збільшується зі зростанням його передачі, а у процесі змін вірус поступово пристосовується до організму людини.



Що відомо про новий штам коронавірусу / Інфографіка 24 каналу