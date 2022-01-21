Заробляли на видачі тіл померлих від COVID-19: лікарів відправлять до в'язниці

В Києві лікарі-патологоанатоми обіцяли родичам пацієнтів померлих від COVID-19 підготувати та видати тіла в обмін на грошову винагороду.

Медичні працівники вимагали з людей хабарі за безкоштовні послуги. Зловмисникам загрожує від 2 до 4 років позбавлення волі.

Увага "Анксіомедін" – натуральний фітокомплекс для активного життя без тривоги та стресу

Лікарів вимагали хабарі за безкоштовні послуги

У поліції повідомили, що 39-річний завідувач патологоанатомічного відділення та 62-річний лікар-патологоанатом за винагороду обіцяли підготувати та видати тіла померлих.

Крім цього, фігуранти вимагали та отримували неправомірну вигоду від родичів померлих осіб за прискорення розтину, зберігання тіл у холодильних камерах, підготовку та поховання, які мають надаватися безкоштовно.

Лікарів відправлять до в'язниці

Правопорушників затримали під час отримання чергової неправомірної вигоди розміром 4 тисяч гривень. Суд обрав для чоловіків запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Справу скерували до суду.

Нагадаємо, нещодавно у Київському міському дитячому діагностичному центрі викрили масштабну корупційну схему. До неї, серед інших, була причетна ексзаступниця міністра соціальної політики.

Директорка медустанови, вимагала чималі хабарі з підлеглих лікарів, а також займалася продажем підробних сертифікатів вакцинації.