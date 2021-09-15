Зарплати лікарів зростуть: на медичну галузь у 2022 році виділили більше коштів

На медичну галузь у проєкті держбюджету на 2022 рік передбачено 193 мільярди гривень. Це на 31 мільярд більше, ніж у 2021 році.

До слова, у порівнянні з 2019 роком бюджет на медицину збільшився удвічі. Під час засідання уряду проєкт фінансування Держбюджету-2022 представив міністр фінансів України Сергій Марченко.

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На що підуть гроші

Більшість з коштів, а саме 157,5 мільярдів, підуть у Програму медичних гарантій НСЗУ.

На закупівлю ліків виділять 19,1 мільярдів гривень.

Ще 6 мільярдів окремо спрямовані на вакцинацію проти COVID-19.

Решта коштів піде на розвиток мережі закладів охорони здоров'я, медичне обладнання та на розвиток біотехнологій.

Варто звернути увагу, що на трансплантацію та на лікування за кордоном виділено всього 1,5 мільярда гривень.



Інфографіка Міністерства фінансів України / Скриншот з відео

Зарплати медиків зростуть

Мінімальна зарплата лікаря зросте до 20 тисяч гривень, а мінімальна зарплата середнього медперсоналу – до 13, 5 тисяч. Середня зарплата у цих сферах повинна зрости до 22,5 тисяч та до 14,5 тисяч відповідно.

Таке збільшення видатків дає змогу у 2022 році встановити мінімальну зарплату лікаря на рівні 20 тисяч гривень. Середня зарплата лікаря буде вищою за 22,5 тисячі. Це завдання ставив перед нами Президент, і ми його виконуємо,

– написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі.



Інфографіка Міністерства фінансів України / Скриншот з відео