Дешевий засіб проти вошей спромоглася знизити ризик госпіталізації хворих з коронавірусною інфекцією на 80 відсотків.

З'ясувалося, що івермектин, який коштує 1,5 фунта стерлінгів за курс лікування (близько 60 гривень), також вдвічі скорочує час одужання, пише Daily Mail.

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Ефективність засобу проти вошей в боротьбі з коронавірусом

Однак, за словами багатьох вчених, потрібно ще безліч досліджень, щоб довести ефективність цього препарату від COVID-19.

Вчені вважають, що івермектин блокує "нервову систему" ​​вірусу, перешкоджаючи його розмноженню. Учасників експерименту поділили на дві групи: одній давали справжній препарат, а інший Ц плацебо. У першій групі з 573 осіб померли тільки вісім, а в другій – 44 з 510.

Як відбувалося дослідження

Дослідження проводилися головним чином в країнах, які розвиваються, включаючи Бангладеш, Аргентину і Єгипет на замовлення Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Очікується, що в найближчі місяці будуть опубліковані результати випробувань, в яких взяли участь ще 7100 людей.

При цьому багато фахівців відзначили, що препарат давали в маленькому дозуванні та в поєднанні з іншими ліками, тому говорити про його ефективність зарано.