Засіб від глистів лікує будь-які штами COVID-19: результати дослідження
Джерело:Duke University
Останні півстоліття популярний засіб ніклозамід успішно використовують для лікування паразитів. Але в останні роки препарат показав ефективність у лікуванні багатьох інших захворювань.
Механізм дії препарату полягає у придушенні метаболічного шляху паразитів, завдяки чому блокується їхнє енергопостачання. Але, згідно з останніми роботами, ніклозамід є потужним противірусним засобом шляхом завдяки придушенню енергопостачання клітини-господаря, яку вірус використовує для реплікації.
Увага Ефективні способи, які допоможуть тримати імунітет в тонусі
З попередніх досліджень вчені вже знали, що ніклозамід може призвести до повного блокування реплікації SARS-CoV-2 навіть у дуже низьких концентраціях. Тепер команда з Університету Дьюка показала, що для досягнення потрібного ефекту потрібна проста модифікація ніклозаміду – зміна pH розчину.
Відсутність живого вірусу для тестування дало змогу науковцям зосередитись на здатності препарату знижувати рівень молекули АТФ (основного джерела енергії) у клітинах дихальних шляхів, де вірус зазвичай закріплюється.
Результати експериментів:
- Низькі концентрації препарату знижували АТФ достатньо для того, щоб повністю зупинити розмноження вірусу без пошкодження здорових клітин.
- Підвищення лужності розчину стало достатньо, щоб подолати слизовий бар'єр і потрапити до клітин дихальних шляхів.
Оскільки препарат діє на клітини, а не на вірус, його можна використовувати як профілактичний та терапевтичний засіб проти SARS-CoV-2 та всіх його варіантів, а також будь-якого іншого нового вірусу,
– заявив автор роботи Девід Нідхем.
Як препарат використовуватимуть далі
Поки що команда планує підтвердити свої результати на культурах інфікованих клітин, а після чого розпочне клінічні випробування.
Якщо дослідження підтвердять ефективність засобу, кінцевий продукт планують випускати у вигляді спрею для носа і горла.