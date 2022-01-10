Засіб від глистів лікує будь-які штами COVID-19: результати дослідження

Останні півстоліття популярний засіб ніклозамід успішно використовують для лікування паразитів. Але в останні роки препарат показав ефективність у лікуванні багатьох інших захворювань.

Механізм дії препарату полягає у придушенні метаболічного шляху паразитів, завдяки чому блокується їхнє енергопостачання. Але, згідно з останніми роботами, ніклозамід є потужним противірусним засобом шляхом завдяки придушенню енергопостачання клітини-господаря, яку вірус використовує для реплікації.

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З попередніх досліджень вчені вже знали, що ніклозамід може призвести до повного блокування реплікації SARS-CoV-2 навіть у дуже низьких концентраціях. Тепер команда з Університету Дьюка показала, що для досягнення потрібного ефекту потрібна проста модифікація ніклозаміду – зміна pH розчину.

Відсутність живого вірусу для тестування дало змогу науковцям зосередитись на здатності препарату знижувати рівень молекули АТФ (основного джерела енергії) у клітинах дихальних шляхів, де вірус зазвичай закріплюється.

Результати експериментів:

Низькі концентрації препарату знижували АТФ достатньо для того, щоб повністю зупинити розмноження вірусу без пошкодження здорових клітин.

Підвищення лужності розчину стало достатньо, щоб подолати слизовий бар'єр і потрапити до клітин дихальних шляхів.

Оскільки препарат діє на клітини, а не на вірус, його можна використовувати як профілактичний та терапевтичний засіб проти SARS-CoV-2 та всіх його варіантів, а також будь-якого іншого нового вірусу,

– заявив автор роботи Девід Нідхем.

Як препарат використовуватимуть далі

Поки що команда планує підтвердити свої результати на культурах інфікованих клітин, а після чого розпочне клінічні випробування.

Якщо дослідження підтвердять ефективність засобу, кінцевий продукт планують випускати у вигляді спрею для носа і горла.