Дослідники з Науково-дослідного інституту Скриппса і Техаського університету (США) вирішили визначити, як засіб від паразитів під назвою саліциланілід № 11 може завадити реплікації коронавірусу. Під час лабораторних експериментів засіб показав двосторонню ефективність.
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Результати експериментів:
- Під час дослідів на мишах встановили, що препарат допомагає боротися з вірусом.
- Ба більше, він допомагає проти запалення, яке може викликати хвороба.
- Так, саліциланілід № 11 завадив ендоцитозу – переміщення вірусу в клітину.
Вчені вважають, що оскільки речовина діє всередині клітин і не зачіпає S-білок, то вона може бути ефективним і проти нових штамів.
Ключовим моментом став противірусний механізм. З'єднання заблокувало вихід вірусного матеріалу з ендосоми й він просто деградував. Цей процес не дозволив так легко створювати нові вірусні частки, тобто реплікувати,
– йдеться в дослідженні.
Препарат може бути ефективним проти цитокінового шторму
Несподіваним відкриттям стало те, що саліциланілид допоміг знизити рівні інтерлейкіну-6. Це прозапальні цитокіни, які впливають на багато органів та системи організму.
Поруч з високими концентраціями інтерлейкіну-1, С-реактивного білка і фактора некрозу пухлини-альфа, він вважається маркером цитокінового шторму – небезпечної реакції імунної людського організму, яка часто призводить до смерті.