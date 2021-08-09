Засіб від паразитів завадив розмноженню коронавірусу

Вчені дослідили дію одного протипаразитного препарату на коронавірус SARS-CoV-2. Виявилось, що він здатен знизити реплікацію (розмноження) вірусу.

Дослідники з Науково-дослідного інституту Скриппса і Техаського університету (США) вирішили визначити, як засіб від паразитів під назвою саліциланілід № 11 може завадити реплікації коронавірусу. Під час лабораторних експериментів засіб показав двосторонню ефективність.

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Саліциланіди – що це за препарати Це велика група хімічних сполук, амід саліцилової кислоти й аніліну, які використовують проти паразитів. Зокрема для позбавлення від стрічкових черв'яків, які виживають в травній системі.

Результати експериментів:

Під час дослідів на мишах встановили, що препарат допомагає боротися з вірусом.

Ба більше, він допомагає проти запалення, яке може викликати хвороба.

Так, саліциланілід № 11 завадив ендоцитозу – переміщення вірусу в клітину.

Вчені вважають, що оскільки речовина діє всередині клітин і не зачіпає S-білок, то вона може бути ефективним і проти нових штамів.

Ключовим моментом став противірусний механізм. З'єднання заблокувало вихід вірусного матеріалу з ендосоми й він просто деградував. Цей процес не дозволив так легко створювати нові вірусні частки, тобто реплікувати,

– йдеться в дослідженні.

Препарат може бути ефективним проти цитокінового шторму

З'єднання можна випускати в формі таблеток. Від інших ліків проти глистів цей препарат відрізняється тим, що може всмоктуватися в стінки кишківника, аби дістатися до кровотоку, не будучи при цьому токсичним.

Несподіваним відкриттям стало те, що саліциланілид допоміг знизити рівні інтерлейкіну-6. Це прозапальні цитокіни, які впливають на багато органів та системи організму.

Поруч з високими концентраціями інтерлейкіну-1, С-реактивного білка і фактора некрозу пухлини-альфа, він вважається маркером цитокінового шторму – небезпечної реакції імунної людського організму, яка часто призводить до смерті.