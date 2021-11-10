Дослідники з Ексетерського університету та Університетських лікарень Баркінгу, Хаверіджу та Редбріджу в Лондоні оцінили зв'язок між часом відходу до сну та ризиком серцево-судинних захворювань на основі інформації з Британського Біобанку. У дослідженні взяли участь більш ніж 80 тисяч людей.

До теми Скільки потрібно спати літнім людям

У вибірку увійшли понад 88 тисяч британців (57,9% жінок та 41,6% чоловіків) у віці 43 – 79 років. Учасники та учасниці заповнили анкети, зокрема про спосіб життя, фізичну активність та здоров'я, а також надали дані вимірювань за допомогою акселерометра, який носиться на зап'ясті протягом тижня.

У результаті вчені отримали три показники сну:

тривалість,

нерегулярність,

час засинання.

Усі аналізи спочатку скоригували з урахуванням віку та статі. Також враховувалися наявність ожиріння, гіпертонії, діабету, гіпотонії та рівень холестерину.

Спостереження тривали в середньому тривали майже 6 років. За цей час із серцево-судинними захворюваннями зіткнулися 3 172 людини (3,58%), 1 371 (43%) з яких засинали після опівночі, 1 196 (38%) – з 23:00 до 23:59, 473 (15%) – з 22:00 до 22:59, а 132 (4,2%) – до 22:00.

Результати дослідження:

Аналіз показав, що найбільше від цих недуг страждали учасники, які лягали спати о 00:00 і пізніше, а найрідше – люди з групи з 22:00 до 22:59.

Крім цього, ті, хто пізно засинав (31 946 людей), з більшою ймовірністю були курцями й мали в анамнезі діабет або гіпертонію, ніж учасники, що лягали спати з 23:00 до 23:59 (36 042), до 22:59 (17 040) та до 22:00 (3 460).

У групи з 23:00 до 23:59 виявили найнижчу нерегулярність сну, у групи до 22:00 – найвищу. Найдовше спали ті, хто відходив до сну з 22:00 та 22:59.

Додаткова модель, яка контролює тривалість та нерегулярність сну, а також встановлені фактори серцево-судинних захворювань, надала відношення ризиків 1,24, 1,12 та 1,25 для часу початку сну до 22:00, з 23:00 до 23:59. та після 00:00 відповідно, у порівнянні з групою 22:00 – 22:59. Підвищений ризик хвороб серцево-судинної системи був вищим у жінок, але лише час відходу до сну до 22:00 виявився значущим для чоловіків,

– пишуть автори роботи.

Дослідники підсумували, що оптимальний час для сну припадає на певний момент 24-годинного циклу організму і відхилення шкідливі для здоров'я. Найбільш "ризикований" час – після опівночі. Ймовірно це томе, що у людини менше шансів побачити ранкове світло, яке "скидає" біологічний годинник.