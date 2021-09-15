Вчені з університету Мічігану (США) виміряли концентрацію різних речовин в сечі у 25 жінок репродуктивного віку впродовж менструального циклу. Науковці спантеличили своїми результатами.

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Результати дослідження:

Вчені виявили 36 летючих органічних сполук, зокрема: гексан, н-нонан, гексаналь, нонаналь, бензол, толуол, п-ізопропілтолуол, 2-бутанон і метилізобутилкетон.

У жінок, які користувались тампонами, в сечі знайшли вищі концентрації ЛОС, ніж у жінок, які надавали перевагу прокладкам. Перш за все, це стосувалося 2-бутанону і метилізобутилкетону.

Що таке ЛОС Це летючі органічні сполуки, які включають широкий спектр хімічних речовин. Хоч вони містяться в багатьох предметах побуту, ЛОС є забруднювачами навколишнього середовища й зустрічаються в повітрі, ґрунті та воді. Вплив летких органічних сполук пов'язують з репродуктивними, неврологічними, імунологічними розладами у тварин і людей, а ще з канцерогенним ефектом.

Чи небезпечна наявність ЛОС в засобах гігієни

Поки що вчені не знають, чи впливають знайдені ЛОС у тампонах та прокладках на здоров'я жінок. Відомо, що підвищені концентрації 2-бутанону викликають подразнення слизових оболонок очей, носа і горла, а при 30 міліграмах на літр роздратування стає нестерпним.

Метилізобутилкетон аналогічно впливає на очі, дихальні шляхи й центральну нервову систему. При значному перевищенні допустимих концентрацій він може привести до втрати свідомості.

Дослідження на тваринах раніше продемонстрували, що ця речовина, можливо, здатна негативно впливати й на репродуктивну функцію. Але для підтвердження цих висновків необхідні подальші дослідження.