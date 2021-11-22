Дослідницька група з австралійського Університету Маккуорі перевірила, як поєднується популярна дезінфікуюча речовина бензалконію хлорид з антибіотиками та власне бактеріями.

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Засоби для чищення впливають на дію антибіотиків

Вчених цікавили поширені та досить нешкідливі бактерії, які мешкають у ґрунті, воді та людському кишечнику, проте у пацієнтів з ослабленим імунітетом можуть викликати небезпечні захворювання, включаючи пневмонію. У дослідженні вони фігурують під колективною назвою ESKAPE, за першими буквами латинських назв цих мікробів.

Виявилося, що засоби для чищення на основі бензалконію хлориду перешкоджають дії аміноглікозидних антибіотиків, які борються з інфекціями, викликаними ESKAPE. До того ж якщо концентрація дезінфікуючого засобу невисока, як, наприклад, у вологих серветках або краплях очей, у бактерій може вироблятися стійкість до антибіотиків.

Відмова від таких засобів для чищення

Автори дослідження закликають відмовитися від засобів для чищення на основі бензалконію хлориду в побуті, залишивши їх тільки для лікарень.

Фахівці вже давно б'ють на сполох через антибіотикорезистентність бактерій: так, Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що до окремих препаратів збудники хвороб стійкі майже на 100%. Існує побоювання, що через неналежне застосування антибіотиків під час пандемії COVID-19 ситуація зі стійкістю бактерій до медикаментозного лікування може посилитися.

COVID-19 має вірусне походження, а антибіотики діють лише на бактерії. "Профілактичний" прийом антибіотиків є недоцільним, вони не лікують коронавірус, а тільки можуть погіршити стан хворого.