Важливо аби в організмі не було дефіцитів

Поживні речовини необхідні організму для нормального функціонування, зокрема, вітаміни підтримують імунну функцію, омега-3, ALA, EPA і DHA – імунну й мозкову функцію. Мінерали допомагають функціонувати нервовим клітинам і забезпечувати здоров'я кісток, м'язів і серцево-судинної системи.

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Відомо, що раціон багатьох людей недостатньо збалансований, відтак брак поживних речовин – нерідкість. Водночас є добавки, які можуть призначити лікарі для того, щоб перекрити нестачу тих, чи інших речовин. Та чи засвоюються вони нашим організмом?

Які добавки добре засвоюються організмом

Дослідження американських вчених свідчать, що добавки таки можуть допомогти заповнити прогалини в харчуванні.

У деяких випадках їхня кількість, отримана з добавок, може бути вище, ніж отримана з їжі.

Це актуально з добавками вітаміну С, кальцію та вітаміну В12. А, згідно з Національним обстеженням стану здоров'я і харчування, люди, які приймають полівітаміни, мають більше шансів отримати рекомендовану кількість майже всіх мікроелементів.

Інші дослідження показують, що такі поживні речовини, як ALA, EPA і DHA, засвоюються з добавок риб’ячого жиру.

Варто знати! Більшість поживних речовин спершу розщеплюються в тонкому кишківнику, лише потім потрапляють у кров.

Тож перевірити, чи засвоюються поживні речовини легко – вчені вимірюють їхній рівень у крові до та після прийому добавок. Або опосередковано тестують, спостерігаючи за людьми, які приймають добавки, і тими, хто не приймає.

Як найкраще "збагатити" організм усіма потрібними мікроелементами

Джерело: МОЗ

Офіційні харчові рекомендації, наприклад, Food and Nutrition Board (США), радять отримувати вітаміни і мінерали із їжі, а не з добавок.

Збалансована їжа — це здоровий кишківник. Якщо їсти нерегулярно, переїдати, їсти сміттєїжу, і потім "полірувати" це пігулками, то це буде краще, ніж нічого, але гірше, ніж просто правильне харчування. Бо здоровий кишківник це щоденна робота.

Приймати добавки "про всяк випадок" категорично не рекомендується.

Дієтичні добавки можуть бути корисні для людей з певними медичними показаннями. Ці показання має визначити лікар. Передусім добавки рекомендовано людям, які з якихось причин не можуть отримати всі необхідні речовини із їжі: