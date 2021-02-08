Затишшя перед бурею: у 3 областях України спалахнув COVID-19 після зменшення кількості хворих

Кількість захворювань у перші дні лютого 2021 року була рекордно низька. Однак у 3 областях Західної України зафіксували новий спалах коронавірусу після виходу людей з локдауну.

Насправді знизились не показники захворюваності, а відсоток виявленння нових випадків COVID-19. Про це розповів старший дослідник, керівник ключових проєктів Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

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Новий спалах в Україні

Експерт наголосив, що необхідно моніторити динамічні показники. Наприклад, зараз в Україні можна виділити 3 регіони, де є активний спалах захворювання.

Зокрема, до цих регіонів відносяться такі області:

Чернівецька;

Закарпатська;

Івано-Франківська.

Як змінилось становище

Ганиченко зауважив, що порівнювати дані МОЗ із теперішніми варто, починаючи з листопада 2020 року. У такому випадку стає чітко зрозуміло, що кількість інфікувань – стабільна.

"Спадання рівня захворюваності з кінця листопада 2020 року пов'язана не з тим, що реальна кількість хворих зменшилась, а з тим, що зменшився відсоток виявлення нових випадків", – пояснив Ганиченко.

Причина зменшення випадків

За даними статистики, кількість тих, хто одружали перевищує кількість заражених за одну добу в 2 – 3 рази з початку лютого 2021 року. Проте тепер тестування переважно роблять ті українці, у яких середній і тяжкий перебіг хвороби.

Пацієнт, що госпіталізований в лікарню, не має можливості не тестуватись,

– пояснив Ганиченко

За словами Ганиченка, варто співставляти також показники кількості одужання і госпіталізації, що відбувається при середньому і тяжкому перебігу хвороби. Також він зазначив, що зменшилась виявленість серед людей, в яких "середні симптоми і нижче".

Ефективність локдаун

Щодо локдауну в Україні Ганиченко сказав, що він "очевидно діє". Також пояснив, що основною метою таких карантинних обмежень було стабілізувати ситуацію в країні, а не просто зменшити показники.

Він наголосив, що "крива захворюваності мусить йти на спад, а найголовніше, що кількість госпіталізацій зменшується стабільно".

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