Чай беззаперечно корисний для здоров'я. Але наскільки шкідливі речовини, знайдені в чаї після заварювання, невідомо.
До теми Дефіцит вітаміну D під час пандемії COVID-19: як це пов'язано з депресією
Так, переважно для заварювання чаю необхідна кип'ячена водопровідна вода, але в ній присутній хлор, залишки якого можуть реагувати зі сполуками чаю – зокрема поліфенолами, амінокислотами, кофеїн тощо. В результаті утворюються побічні продукти дезінфекції (ППД), які часто мають мутагенний і канцерогенний характери впливу та можуть викликати несприятливі репродуктивні ефекти.
Хіміки й біохіміки з Університету Південної Кароліни в Колумбії (США) використали газову хроматографію (мас-спектрометрію) для аналізу й виявили 60 ППД в зеленому і чорному чаї трьох марок (Twinings, Earl Grey і Lipton).
Результати дослідження
- Рівні вмісту ППД в завареному чаї нижчі, ніж у водопровідній воді (через випаровування і поглинання листям).
- Але, попри це, в напоях виявили й безліч невідомих сполук, які становлять 96% відсотків від загальної кількості, вплив яких на здоров'я людини поки невідомий.
- Для більшості побічних продуктів дезінфекції гранично допустимі рівні становити не вдалося.
- 15 раніше неописаних галогенароматичних з'єднань вдалося визначити. Вчені вважають, що вони утворюються внаслідок реакції хлору з поліфенолами в чаї. Листя зеленого, чорного і жовтого чаю багаті фенольними сполуками, які відомі своєю антиоксидантною активністю і добре впливають на здоров'я людини. Серед чайних поліфенолів виділяють катехіни, флавоноли, антоцианідіни і фенолокислоти.
Будуть потрібні подальші дослідження для ідентифікації невідомих сполук, оскільки галогенароматіческіе ППД можуть володіти високою токсичністю,
– йдеться в дослідженні.
Скільки радять пити чаю
Для того, аби убезпечити себе, рекомендують пити не більше 18 – 55 чашок завареного чаю в день.