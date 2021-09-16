У завареному чаї виявили безліч невідомих сполук, які можуть бути небезпечними

Дослідники перевірили вміст побічних продуктів дезінфекції в чаї, який заварювали водопровідною або штучною водопровідною водою. Рівні цих сполук в напої були нижчими, ніж в самій воді, але більшість з них виявилися невідомими.

Чай беззаперечно корисний для здоров'я. Але наскільки шкідливі речовини, знайдені в чаї після заварювання, невідомо.

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Так, переважно для заварювання чаю необхідна кип'ячена водопровідна вода, але в ній присутній хлор, залишки якого можуть реагувати зі сполуками чаю – зокрема поліфенолами, амінокислотами, кофеїн тощо. В результаті утворюються побічні продукти дезінфекції (ППД), які часто мають мутагенний і канцерогенний характери впливу та можуть викликати несприятливі репродуктивні ефекти.

Хіміки й біохіміки з Університету Південної Кароліни в Колумбії (США) використали газову хроматографію (мас-спектрометрію) для аналізу й виявили 60 ППД в зеленому і чорному чаї трьох марок (Twinings, Earl Grey і Lipton).

Результати дослідження

Рівні вмісту ППД в завареному чаї нижчі, ніж у водопровідній воді (через випаровування і поглинання листям).

Але, попри це, в напоях виявили й безліч невідомих сполук, які становлять 96% відсотків від загальної кількості, вплив яких на здоров'я людини поки невідомий.

Для більшості побічних продуктів дезінфекції гранично допустимі рівні становити не вдалося.

15 раніше неописаних галогенароматичних з'єднань вдалося визначити. Вчені вважають, що вони утворюються внаслідок реакції хлору з поліфенолами в чаї. Листя зеленого, чорного і жовтого чаю багаті фенольними сполуками, які відомі своєю антиоксидантною активністю і добре впливають на здоров'я людини. Серед чайних поліфенолів виділяють катехіни, флавоноли, антоцианідіни і фенолокислоти.

Будуть потрібні подальші дослідження для ідентифікації невідомих сполук, оскільки галогенароматіческіе ППД можуть володіти високою токсичністю,

– йдеться в дослідженні.

Скільки радять пити чаю

Для того, аби убезпечити себе, рекомендують пити не більше 18 – 55 чашок завареного чаю в день.