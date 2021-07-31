Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що "на жаль, хвороба не відступає, стало відомо, що у Миколаєві виявили 4 випадки небезпечного штаму коронавірусу Дельта".

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Троє захворілих приїхали з відпочинку з Туреччини, один – з Росії. У всіх стан – задовільний, перебувають на самоізоляції,

– розповів політик.

За словами Кіма, щодня маємо не менше 20 випадків захворювання, тож хвороба зовсім не вщухає, а навпаки". Голова ОДА зауважив, що "представники МОЗ наголошують на можливій новій хвилі захворювання вже восени".

Кім наголосив: "всім нам потрібно дотримуватись карантинних обмежень, маскового режиму в громадських місцях, користуватись антисептиком та дотримуватись соціальної дистанції".

"Найдієвіший спосіб захистити себе та навколишніх – це вакцинація. Миколаївщина має можливість вакцинувати 5 тисяч охочих в день", – запевнив політик.

За словами голови ОДА, "у Миколаївській області відкрито 15 центрів масової вакцинації людей".

"У Миколаївській області вакциновано майже 10% населення. Ми маємо досвід боротьби з хворобою та повністю готові до нової хвилі. Проте медична та наукова спільноти наполягають на необхідності вакцинації", – наголосив Кім.

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