Рівень захворюваності

Про це свідчить нова статистика від Міністерства охорони здоров'я України. Однак наразі країна все ще перебуває в зеленій зоні адаптивного карантину.

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Так, у Чернівецькій (349), Тернопільській (226) та Харківській (219) областях рівень COVID-захворюваності є найбільш перевищеним.

Увага! Згідно з нормою, цей показник має складати не більше 75 на 100 тисяч населення.

Стабільною ситуація по захворюваності коронавірусом лишається тільки у Закарпатській та Кіровоградській областях.

Динаміка госпіталізацій

Крім того, у 8 областях та Києві перевищено динаміку госпіталізацій хворих коронавірусом, а саме:

Київ – 54,6%;

Дніпропетровська область – 70,3%;

Донецька область – 66,4%;

Луганська область – 64,6%;

Миколаївська область – 58,7%;

Рівненська область – 66,5%;

Харківська область – 70,0%

Херсонська область – 52,1%;

Черкаська область – 94,3%.

Важливо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання має складати не більше ніж 50%.



Показники епідемситуації в Україні / Фото МОЗ

Нагадаємо, в Україні за минулу добу з коронавірусом госпіталізували 2 175 людей. Це майже вдвічі більше, ніж днем раніше, коли 1 086 пацієнтів з встановленим діагнозом або підозрою на наявність хвороби відправили до лікарень.

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Раніше повідомлялось, що Чернівецька область може увійти до червоної зони карантину вже цього тижня. Експерти зазначили, що у випадку, якщо одночасно два з епідпоказники й далі демонструватимуть погану статистику – це будуть вимушені дії.