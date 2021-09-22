Зависокий рівень захворюваності на COVID-19: у яких областях України найгірша статистика
Джерело:МОЗ
Сьогодні, 22 вересня рівень захворюваності коронавірусом перевищено загалом в Україні та окремо у 22 областях, а також у місті Києві. У 8 областях та столиці високі показники COVID-госпіталізацій.
Рівень захворюваності
Про це свідчить нова статистика від Міністерства охорони здоров'я України. Однак наразі країна все ще перебуває в зеленій зоні адаптивного карантину.
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Так, у Чернівецькій (349), Тернопільській (226) та Харківській (219) областях рівень COVID-захворюваності є найбільш перевищеним.Увага! Згідно з нормою, цей показник має складати не більше 75 на 100 тисяч населення.
Стабільною ситуація по захворюваності коронавірусом лишається тільки у Закарпатській та Кіровоградській областях.
Динаміка госпіталізацій
Крім того, у 8 областях та Києві перевищено динаміку госпіталізацій хворих коронавірусом, а саме:
- Київ – 54,6%;
- Дніпропетровська область – 70,3%;
- Донецька область – 66,4%;
- Луганська область – 64,6%;
- Миколаївська область – 58,7%;
- Рівненська область – 66,5%;
- Харківська область – 70,0%
- Херсонська область – 52,1%;
- Черкаська область – 94,3%.
Важливо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання має складати не більше ніж 50%.
Показники епідемситуації в Україні / Фото МОЗ
Нагадаємо, в Україні за минулу добу з коронавірусом госпіталізували 2 175 людей. Це майже вдвічі більше, ніж днем раніше, коли 1 086 пацієнтів з встановленим діагнозом або підозрою на наявність хвороби відправили до лікарень.
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Раніше повідомлялось, що Чернівецька область може увійти до червоної зони карантину вже цього тижня. Експерти зазначили, що у випадку, якщо одночасно два з епідпоказники й далі демонструватимуть погану статистику – це будуть вимушені дії.