Завод у США зупинив виробництво вакцини AstraZeneca: причина
Адміністрація президента США Джо Байдена наказала зупинити виробництво вакцини проти COVID-19 від AstraZeneca на заводі в Балтиморі. На цьому ж заводі виробляють вакцину Johnson & Johnson.
Джерело:The New York Times
Це вирішили зробити після того, як на цьому заводі випадково змішали компоненти двох різних препаратів. Внаслідок цього було зіпсовано 15 мільйонів доз компанії Johnson & Johnson.
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Відтепер завод у Балтиморі перейде під контроль компанії Johnson & Johnson.
Чому завод лишили компанії Johnson & Johnson
- Препарат від J&J є однокомпонентним. Тобто для імунізації достатньо лише 1 дози.
- Ця вакцина отримала схвалення від Управління з питань якості продовольства і медикаментів (FDA) США раніше, ніж AstraZeneca.
У Вашингтоні непокояться, що інцидент в Балтиморі знизить довіру населення країни відразу до двох препаратів, що завадить прискорити темпи вакцинації від коронавірусу.
Влада США вже розпочала переговори з представниками компанії AstraZeneca стосовно пошуку нової локації для виробництва вакцини.
Вакцинація у США: що відомо
Дані: Bloomerg
- У США кількість щеплених першою дозою вакцини вже перевищує загальну кількість інфікованих (30,7 мільйонів) в країні. Станом на 4 квітня в країні ввели 162 мільйони доз.
- За останній тиждень у США робили в середньому 3,07 мільйона ін'єкцій в день.
- Нині показник вакцинації в країні становить в середньому 3 072 527 доз в день. При таких темпах необхідно ще 3 місяці, аби охопити 75% населення.
- Поки що в країні використовують лише 3 види вакцин проти коронавірусу. Від компаній Pfizer-BioNTech, Moderna та Johnson & Johnson.
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