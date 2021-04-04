Завод у США зупинив виробництво вакцини AstraZeneca: причина

Джерело:The New York Times
Адміністрація президента США Джо Байдена наказала зупинити виробництво вакцини проти COVID-19 від AstraZeneca на заводі в Балтиморі. На цьому ж заводі виробляють вакцину Johnson & Johnson.
Це вирішили зробити після того, як на цьому заводі випадково змішали компоненти двох різних препаратів. Внаслідок цього було зіпсовано 15 мільйонів доз компанії Johnson & Johnson.
До теми Україна повинна виготовляти свою вакцину проти коронавірусу: що для цього потрібно
Відтепер завод у Балтиморі перейде під контроль компанії Johnson & Johnson.
У Вашингтоні непокояться, що інцидент в Балтиморі знизить довіру населення країни відразу до двох препаратів, що завадить прискорити темпи вакцинації від коронавірусу.
Влада США вже розпочала переговори з представниками компанії AstraZeneca стосовно пошуку нової локації для виробництва вакцини.
Дані: Bloomerg