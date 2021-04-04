Завод у США зупинив виробництво вакцини AstraZeneca: причина

Адміністрація президента США Джо Байдена наказала зупинити виробництво вакцини проти COVID-19 від AstraZeneca на заводі в Балтиморі. На цьому ж заводі виробляють вакцину Johnson & Johnson.

Це вирішили зробити після того, як на цьому заводі випадково змішали компоненти двох різних препаратів. Внаслідок цього було зіпсовано 15 мільйонів доз компанії Johnson & Johnson.

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Відтепер завод у Балтиморі перейде під контроль компанії Johnson & Johnson.

Чому завод лишили компанії Johnson & Johnson

Препарат від J&J є однокомпонентним. Тобто для імунізації достатньо лише 1 дози.

Ця вакцина отримала схвалення від Управління з питань якості продовольства і медикаментів (FDA) США раніше, ніж AstraZeneca.

У Вашингтоні непокояться, що інцидент в Балтиморі знизить довіру населення країни відразу до двох препаратів, що завадить прискорити темпи вакцинації від коронавірусу.

Влада США вже розпочала переговори з представниками компанії AstraZeneca стосовно пошуку нової локації для виробництва вакцини.

Вакцинація у США: що відомо

Дані: Bloomerg