Міністерство охорони здоров'я оновило показники епідеміологічної ситуації в регіонах України. Динаміка госпіталізації висока загалом по Україні. Однак, найгіршу динаміку фіксують у п'яти областях.
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Станом на сьогодні, 22 жовтня, у червоній зоні перебуває 5 областей:
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Запорізька,
- Одеська,
- Херсонська.
Крім того, з завтрашнього дня у цю зону перейде Сумська область. Крім того, ймовірно, з 25 жовтня у червону зону також перейде Черкаська область.
Показники госпіталізації перевищені в усіх областях
За даними МОЗ, показник завантаженості ліжок перевищує три дні в таких областях:
- Івано-Франківській
- Миколаївській
- Хмельницькій
Рівень госпіталізації пацієнтів з коронавірусом перевищена майже у всіх областях.
У межах норми показники лише у Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Тернопільській, Черкаській.
Показники госпіталізацій ковід пацієнтів / Інфографіка МОЗ
Найбільша кількість областей перебувають у помаранчевій зоні карантинних обмежень.
Регіони помаранчевої зони
- Київ
- Волинська область
- Житомирська
- Івано-Франківська
- Тернопільська
- Луганська
- Львівська
- Миколаївська
- Сумська
- Харківська
- Хмельницька
- Черкаська
- Чернівецька
- Чернігівська
- Рівненська
У жовтій зоні перебувають п'ять регіонів: Вінницька, Кіровоградська, Закарпатська, Полтавська, Київська.
Яка захворюваність на коронавірус в Україні?Станом на 22 жовтня в Україні рекордна добова захворюваність на коронавірус – інфікувались 23,7 тисячі людей. Найбільшою є також кількість смертей серед ковід пацієнтів – 614. До лікарень госпіталізували понад 5 тисяч людей з вираженими симптомами коронавірусу.