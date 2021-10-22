Ще одна область перейде у червону зону: наразі їх п'ять

22 жовтня 2021 , 10:07
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Джерело:

МОЗ

В Україні в червоній зоні карантину перебувають 5 областей, у жовтій – теж 5. Посилення карантину загрожує ще трьом областям, одна з них завтра вже перейде в червону зону.

Міністерство охорони здоров'я оновило показники епідеміологічної ситуації в регіонах України. Динаміка госпіталізації висока загалом по Україні. Однак, найгіршу динаміку фіксують у п'яти областях.

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Станом на сьогодні, 22 жовтня, у червоній зоні перебуває 5 областей: 

  1. Дніпропетровська,
  2. Донецька,
  3. Запорізька,
  4. Одеська,
  5. Херсонська.

Крім того, з завтрашнього дня у цю зону перейде Сумська область. Крім того, ймовірно, з 25 жовтня у червону зону також перейде Черкаська область. 

Показники госпіталізації перевищені в усіх областях

За даними МОЗ, показник завантаженості ліжок перевищує три дні в таких областях: 

  • Івано-Франківській
  • Миколаївській
  • Хмельницькій

Рівень госпіталізації пацієнтів з коронавірусом перевищена майже у всіх областях.

Динаміка госпіталізації не повинна бути вище цільового показника в 50%.

У межах норми показники лише у Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Тернопільській, Черкаській.

Показники госпіталізацій ковід пацієнтів / Інфографіка МОЗ

Найбільша кількість областей перебувають у помаранчевій зоні карантинних обмежень.

Регіони помаранчевої зони

  • Київ
  • Волинська область
  • Житомирська
  • Івано-Франківська
  • Тернопільська
  • Луганська
  • Львівська
  • Миколаївська
  • Сумська
  • Харківська
  • Хмельницька
  • Черкаська
  • Чернівецька
  • Чернігівська
  • Рівненська

У жовтій зоні перебувають п'ять регіонів: Вінницька, Кіровоградська, Закарпатська, Полтавська, Київська.

Яка захворюваність на коронавірус в Україні?

Станом на 22 жовтня в Україні рекордна добова захворюваність на коронавірус – інфікувались 23,7 тисячі людей. Найбільшою є також кількість смертей серед ковід пацієнтів – 614. До лікарень госпіталізували понад 5 тисяч людей з вираженими симптомами коронавірусу. 

 

Автор: Анастасія Лукашевська