Ще одна область перейде у червону зону: наразі їх п'ять

В Україні в червоній зоні карантину перебувають 5 областей, у жовтій – теж 5. Посилення карантину загрожує ще трьом областям, одна з них завтра вже перейде в червону зону.

Міністерство охорони здоров'я оновило показники епідеміологічної ситуації в регіонах України. Динаміка госпіталізації висока загалом по Україні. Однак, найгіршу динаміку фіксують у п'яти областях.

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Станом на сьогодні, 22 жовтня, у червоній зоні перебуває 5 областей:

Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська.

Крім того, з завтрашнього дня у цю зону перейде Сумська область. Крім того, ймовірно, з 25 жовтня у червону зону також перейде Черкаська область.

Показники госпіталізації перевищені в усіх областях

За даними МОЗ, показник завантаженості ліжок перевищує три дні в таких областях:

Івано-Франківській

Миколаївській

Хмельницькій

Рівень госпіталізації пацієнтів з коронавірусом перевищена майже у всіх областях.

Динаміка госпіталізації не повинна бути вище цільового показника в 50%.

У межах норми показники лише у Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Тернопільській, Черкаській.

Показники госпіталізацій ковід пацієнтів / Інфографіка МОЗ

Найбільша кількість областей перебувають у помаранчевій зоні карантинних обмежень.

Регіони помаранчевої зони

Київ

Волинська область

Житомирська

Івано-Франківська

Тернопільська

Луганська

Львівська

Миколаївська

Сумська

Харківська

Хмельницька

Черкаська

Чернівецька

Чернігівська

Рівненська

У жовтій зоні перебувають п'ять регіонів: Вінницька, Кіровоградська, Закарпатська, Полтавська, Київська.