Чергову партію вакцини AstraZeneca доставлять в Україну завтра зранку в аеропорт "Жуляни". Її відразу розподілять по регіонах. Частина вакцин піде на друге щеплення.

Вакцина ідентична Covishield

Це партія AstraZeneca південнокорейського виробництва. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив очільник МОЗ Максим Степанов.

До теми Колективи з 50 людей можуть записатись на вакцинацію, – Ляшко

Максим Степанов “Поставили нам слот літака на завтра на 8:45 ранку, вона буде вже в аеропорту "Жуляни". Відразу вона буде розподілена по регіонах”.

Частина партії піде на друге щеплення

З 23 травня в Україні стартує вакцинація людей, які вже отримали одне щеплення вакциною Covishield індійського виробництва. Ці препарати є повністю взаємозамінними.

Максим Степанов “Невеличку частину партії вакцини AstraZeneca південнокорейського виробництва, ми використаємо для другого щеплення. Це в нас припадає на останні дні травня.”

Очільник МОЗ наголосив, що щеплення препаратом з цієї партії отримають ті громадяни, які отримали щеплення в лютому.

Препарати взаємозамінні

Міністр запевнив, що вакцини з нової партії такі самі, як і ті, якими робили щеплення раніше. Різниця лише в тому, що препарат зроблено на різних виробничих майданчиках.

Це один і той самий продукт. Просто він виробляється на різних майданчиках,

– додав Степанов.

Коротко про вакцину AstraZeneca