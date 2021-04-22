Завтра в Україну прибуде нова партія AstraZeneca, – Степанов
Чергову партію вакцини AstraZeneca доставлять в Україну завтра зранку в аеропорт "Жуляни". Її відразу розподілять по регіонах. Частина вакцин піде на друге щеплення.
Джерело:24 канал
Вакцина ідентична Covishield
Це партія AstraZeneca південнокорейського виробництва. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив очільник МОЗ Максим Степанов.
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Максим Степанов
“Поставили нам слот літака на завтра на 8:45 ранку, вона буде вже в аеропорту "Жуляни". Відразу вона буде розподілена по регіонах”.
Частина партії піде на друге щеплення
З 23 травня в Україні стартує вакцинація людей, які вже отримали одне щеплення вакциною Covishield індійського виробництва. Ці препарати є повністю взаємозамінними.
Максим Степанов
“Невеличку частину партії вакцини AstraZeneca південнокорейського виробництва, ми використаємо для другого щеплення. Це в нас припадає на останні дні травня.”
Очільник МОЗ наголосив, що щеплення препаратом з цієї партії отримають ті громадяни, які отримали щеплення в лютому.
Препарати взаємозамінні
Міністр запевнив, що вакцини з нової партії такі самі, як і ті, якими робили щеплення раніше. Різниця лише в тому, що препарат зроблено на різних виробничих майданчиках.
Це один і той самий продукт. Просто він виробляється на різних майданчиках,
– додав Степанов.
Коротко про вакцину AstraZeneca
- Міжнародні клінічні випробування вакцини Oxford-AstraZeneca показали 76% ефективності проти симптоматичних випадків та 100% ефективність проти важких випадків хвороби.
- Це двовалентна вакцина. Тобто її необхідно вводити двічі. Наразі рекомендований інтервал між дозами до 3 місяців.
- Станом на 22 квітня в Україні щеплення проти коронавірусу отримали 491 877 людей, з них отримали 1 дозу – 491 875 громадян, завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози вакцини – 5 людей.
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