"Завжди з тобою разом": 8 днів літнє подружжя боролось за життя в реанімації Дніпра
У лікарні імені Мечникова продовжують рятувати хворих з COVID-19. У кожного з них своя історія. Нещодавно медики врятували подружжя – чоловік та жінка поруч лежали в реанімації через коронавірус.
Джерело:фейсбук Сергія Риженко
Через ускладнення коронавірусу подружжя з Жовтих Вод опинилося в одній реанімаційній палаті. Пара прожила разом 35 років.
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У якому стані надійшли пацієнти:
- Першим захворів Микола. Його легені були вражені на 70%, а сатурація впала до 80%.
- Його дружину Нелю доставили в лікарню зі схожими симптомами через 2 дні.
- При надходженні її показники феритину в крові досягли рекордних 3500 мг/л. Існувала загроза, що її нирки відмовлять.
Медик Володимир Дубина разом з професором запропонував комбінацію противірусної терапії з селективним блокатором JAK1. Нова методика лікування коронавірусу, на щастя, допомогла подружжю.
Микола та Неля пролежали поруч в реанімації цілих 8 днів. Лікар розповів, що стан пацієнтів був настільки важким, що вони не розпізнавали одне одного.
Нині їх вже переводять в палату інтенсивної терапії. Подружжю все ще потрібна допомога кисневого концентратора, але найважчий період хвороби позаду. Пара, вочевидь, в доброму гуморі, адже показує лікарям фото своїх дітей та онуків.
Будемо завжди з тобою разом, ми навіть хворіємо однаково,
– сказав Микола своїй дружині.
Сергій Риженко додав, що ситуація з коронавірусів в області залишається напруженою. Лише впродовж минулої ночі в реанімацію надійшли 8 пацієнтів з COVID-пневмонією.
Ситуація з коронавірусом у Дніпропетровській області станом на 15 квітня
- Від початку пандемії в регіоні виявили 106 тисяч хворих на коронавірус. З них 606 за минулу добу.
- 81 270 людей вже подолали хворобу. Втім, з життя пішли 2 745 містян. Від учора в області померло ще 28 інфікованих.
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